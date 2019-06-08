Миллер: "Северный поток - 2" профинансирован на 80 процентов

"С точки зрения протяжённости - 57,2%. Это уже две трети. И каждый день всё больше", - рассказал председатель правления о продвижении строительства.





По словам представителя "Газпрома", 80 процентов инвестиций "Северного потока - 2" к настоящему времени уже поступили от партнёров компании. Поддержку проекта, как сообщил Миллер в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге, успели подтвердить все заявленные ранее участники. Финансирование распространится на капитальные строительные затраты.Напомним, что завершить работы над "Северным потоком - 2", который соединит Германию и РФ, планируют к началу будущего года. Инициативу поддержало большинство европейских стран.По заявлению Владимира Путина, новый газопровод отвечает запросу всех его инвесторов и партнёров "Газпрома". Европейские участники заинтересованы в успешной реализации проекта.