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Миллер: "Северный поток - 2" профинансирован на 80 процентов

Партнёры России профинансировали газопровод "Северный поток - 2" на 80 процентов. Об успешной реализации проекта рассказал Алексей Миллер на форуме ПМЭФ.
Миллер: "Северный поток - 2" профинансирован на 80 процентов

По словам представителя "Газпрома", 80 процентов инвестиций "Северного потока - 2" к настоящему времени уже поступили от партнёров компании. Поддержку проекта, как сообщил Миллер в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге, успели подтвердить все заявленные ранее участники. Финансирование распространится на капитальные строительные затраты.

"С точки зрения протяжённости - 57,2%. Это уже две трети. И каждый день всё больше", - рассказал председатель правления о продвижении строительства.

Напомним, что завершить работы над "Северным потоком - 2", который соединит Германию и РФ, планируют к началу будущего года. Инициативу поддержало большинство европейских стран.

По заявлению Владимира Путина, новый газопровод отвечает запросу всех его инвесторов и партнёров "Газпрома". Европейские участники заинтересованы в успешной реализации проекта.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:44

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