Диетологи назвали 5 главных жиросжигающих продуктов





Ожирение приводит к появлению целого ряда серьезных заболеваний, способных оставить неизгладимый след на здоровье людей: сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет второго типа и даже некоторые формы рака. Первый жиросжигающий продукт, отмеченный диетологами – это миндаль. Данный орех имеет противоречивые свойства, с одной стороны он крайне калорийный, но с другой – ускоряет обмен веществ в организме. Именно поэтому его нужно добавлять в ежедневный рацион, но в маленьких объемах.Молочные продукты также являются жиросжигающими. Они позволяют организму эффективно усваивать вещества и избавляться от лишнего веса. Диетологи советуют людям попробовать краткую молочную диету, которая даст быстрый результат. Следующий подобный продукт – это зеленый чай. Данный напиток содержит в себе множество антиоксидантов, а также ускоряет обмен веществ.Острый перец тоже был отмечен диетологами. Этот жиросжигающий продукт за счет капсаицина, вещества, вызывающего остроту и жжение, крайне полезен и должен быть в рационе. И последний совет от экспертов – это употребление жирной рыбы. Лосось, тунец, скумбрия, анчоусы и сардины богаты омега-3 кислотами, помогающими сбросить лишний вес.