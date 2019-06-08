Ольга Бузова рассказала о слезах матери после поражения на премии «МУЗ-ТВ»

«Я только сейчас получаю все сообщения в direct. Не было связи. Мамочка мне написала: «Дочь, я плачу». Мамочка, не плачь! И всем моим людям, всем, кто сегодня был со мной, кто на протяжении нескольких месяцев голосовал, я хочу сказать огромное «спасибо»! Мои хорошие, не расстраивайтесь! Самая главная победа впереди», - обратилась Бузова к своей маме и многомиллионной армии поклонников.

Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram десятки новых Stories, на одном из которых поведала о том, что ее мама сразу же после премии «МУЗ-ТВ-2019» пыталась связаться с ней. Как утверждает Ольга, ее родительница очень расстроилась из-за проигрыша дочери.Нужно сказать, что Бузова не стала скрывать от интернет-пользователей того, что на самом деле очень расстроилась, когда узнала, что в категории «Лучшее женское видео» одержала победу не ее видеоработа на композицию «Wi-Fi».Стоит напомнить, что заветная тарелка этой номинации досталась российской певице, композитору и актрисе Полине Гагариной, которой пришлось выходить на сцену под скандирование имени Ольги Бузовой.К слову, также Бузова опубликовала в личном профиле несколько коротких видеороликов, на которых некоторые ее коллеги активно болеют за ее победу в номинации.