АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ольга Бузова рассказала о слезах матери после поражения на премии «МУЗ-ТВ»

Поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала фанатам о слезах своей родительницы. Оказывается, что мать новоявленной артистки не смогла сдержать эмоций, когда узнала о том, что ее старшая наследница так и не получила заветную тарелку на церемонии «МУЗ-ТВ-2019».

Ольга Бузова рассказала о слезах матери после поражения на премии «МУЗ-ТВ»

Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram десятки новых Stories, на одном из которых поведала о том, что ее мама сразу же после премии «МУЗ-ТВ-2019» пыталась связаться с ней. Как утверждает Ольга, ее родительница очень расстроилась из-за проигрыша дочери.

«Я только сейчас получаю все сообщения в direct. Не было связи. Мамочка мне написала: «Дочь, я плачу». Мамочка, не плачь! И всем моим людям, всем, кто сегодня был со мной, кто на протяжении нескольких месяцев голосовал, я хочу сказать огромное «спасибо»! Мои хорошие, не расстраивайтесь! Самая главная победа впереди», - обратилась Бузова к своей маме и многомиллионной армии поклонников.


Ольга Бузова рассказала о слезах матери после поражения на премии «МУЗ-ТВ»

Нужно сказать, что Бузова не стала скрывать от интернет-пользователей того, что на самом деле очень расстроилась, когда узнала, что в категории «Лучшее женское видео» одержала победу не ее видеоработа на композицию «Wi-Fi».

Стоит напомнить, что заветная тарелка этой номинации досталась российской певице, композитору и актрисе Полине Гагариной, которой пришлось выходить на сцену под скандирование имени Ольги Бузовой.

К слову, также Бузова опубликовала в личном профиле несколько коротких видеороликов, на которых некоторые ее коллеги активно болеют за ее победу в номинации.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вице-премьер Борисов рассказал о
Дима Билан отнес себя к тройке
Миллер: "Северный поток - 2"
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов
Спустя неделю после развода с Лизой
Диетологи назвали 5 главных
Гарик Харламов привлек Тимура
Употребление искусственных
Медики дали советы по оказанию первой
Брэд Питт добивался развода у Анджелины
Kia впервые показала новый кроссовер
Анна Хилькевич отобрала велосипед у
Ученые назвали способную омолодить
Ольга Бузова рассказала о слезах матери
Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от
Сценариста «Чернобыля» удивила
Apple готовит пульт ДУ с сенсорной
Звезда шоу "Холостяк" Дарья Клюкина
Юлия Михалкова посещает спортзал ради
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold
Саймон Марданшин облил Настя Якуб водой
Эксперты составили ТОП-10 популярных
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Брэд Питт отказался быть лицом
Ученые назвали причину опасного
Ольга Бузова призналась, что
В Подмосковье мотоциклист погиб в ДТП с
Принцесса Монако Шарлотта Казираги и
Меган Маркл попала в список самых
Софи Тернер раскрыла виновника киноляпа
Просмотреть все новости