Дима Билан отнес себя к тройке находящихся у всех на слуху отечественных артистов

Публика давно интересуется, почему в российском шоу-бизнесе нет места новым исполнителям. Дима Билан связал это с популярностью на радиостанциях имеющихся звезд, что помогает всегда быть на слуху. Певец причислил себя к главной тройке страны, которую постоянно обсуждают в прессе. Это, по мнению звезды, способствует популярности, и за последнее десятилетие благодаря радио он заработал признание публики.Дима Билан отметил, что у него есть много идей для реализации, и он ждет подходящего момента. Также артист получил победу в номинации “Лучшее видео” за работу под названием “Молния”. На 17-й церемонии вручения премии “Муз-ТВ” певица Ольга Бузова удивила поклонников, встав на колени в качестве благодарности.