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Употребление искусственных подсластителей во время беременности негативно сказывается на ребенке

Эксперты рассказали о искусственных подсластителях и их влиянии на здоровье будущего ребенка во время беременности. Специалисты отметили: данные вещества негативно влияют на организм малыша, поэтому женщинам в подобной ситуации необходимо снизить их употребление.
Употребление искусственных подсластителей во время беременности негативно сказывается на ребенке

Искусственные подсластители широко распространены в современных продуктах питания, они регулярно попадают в организм 25% детей и 40% взрослых. Примечательно, что каждая четвертая беременная женщина также употребляет подобную пищу. Эксперты рассказали о том, как подобные вещества способны сказаться на здоровье будущего ребенка.

Употребление искусственных подсластителей во время беременности способно привести к рождению ребенка с большим весом. В течение жизни он будет испытывать предрасположенность к ожирению. Это серьезный удар по его здоровью, отмечают эксперты, но мало родителей об этом знают.

Искусственные подсластители также способны провоцировать развитие астмы у тех детей, чьи матери во время беременности употребляли продукты с их содержанием. Данная взаимосвязь учеными еще не объяснена, но статистические данные говорят о том, что она существует.
В будущем планируется проведение ряда исследований на животных с целью установления влияния искусственных подсластителей на аллергические проблемы у потомства, в первую очередь будет изучаться вопрос астмы.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:08

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