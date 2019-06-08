Употребление искусственных подсластителей во время беременности негативно сказывается на ребенке





Искусственные подсластители широко распространены в современных продуктах питания, они регулярно попадают в организм 25% детей и 40% взрослых. Примечательно, что каждая четвертая беременная женщина также употребляет подобную пищу. Эксперты рассказали о том, как подобные вещества способны сказаться на здоровье будущего ребенка.Употребление искусственных подсластителей во время беременности способно привести к рождению ребенка с большим весом. В течение жизни он будет испытывать предрасположенность к ожирению. Это серьезный удар по его здоровью, отмечают эксперты, но мало родителей об этом знают.Искусственные подсластители также способны провоцировать развитие астмы у тех детей, чьи матери во время беременности употребляли продукты с их содержанием. Данная взаимосвязь учеными еще не объяснена, но статистические данные говорят о том, что она существует.В будущем планируется проведение ряда исследований на животных с целью установления влияния искусственных подсластителей на аллергические проблемы у потомства, в первую очередь будет изучаться вопрос астмы.