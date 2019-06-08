Медики дали советы по оказанию первой помощи при солнечных ожогах





С открытием пляжного сезона ожоги от солнечных ванн получают всё больше людей, однако не все знакомы с экстренными мерами по их лечению. В зоне риска в первую очередь находятся те, чей тип кожи склонен к повреждениям даже после того, как человек загорел. На пляже солнечный ожог может проявиться в виде незначительного дискомфорта, однако уже в этом случае тело следует прикрыть одеждой или вовсе отправиться домой.Обгоревшему человеку медики не советуют в ближайшие дни посещать пляж, а выходить стоит ближе к вечеру. Сразу после получения ожога необходимо принять прохладный душ. Трение мочалкой или полотенцем только сильнее травмирует кожу. Средство от ожогов можно заменить нежирным увлажняющим кремом. Важно пить много воды.В качестве обезболивающих от озноба и жжения эксперты рекомендуют ибупрофен или парацетамол, но при ухудшении самочувствия лучше пойти к доктору. Оптимальные часы для загара - до полудня и после пяти вечера, когда риск получить ожог минимален.