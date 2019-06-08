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Медики дали советы по оказанию первой помощи при солнечных ожогах

Медики поделились способами первой помощи при получении солнечных ожогов на пляже. Эксперты рассказали, как снять боль и обезопасить кожу от повреждения.
Медики дали советы по оказанию первой помощи при солнечных ожогах

С открытием пляжного сезона ожоги от солнечных ванн получают всё больше людей, однако не все знакомы с экстренными мерами по их лечению. В зоне риска в первую очередь находятся те, чей тип кожи склонен к повреждениям даже после того, как человек загорел. На пляже солнечный ожог может проявиться в виде незначительного дискомфорта, однако уже в этом случае тело следует прикрыть одеждой или вовсе отправиться домой.

Обгоревшему человеку медики не советуют в ближайшие дни посещать пляж, а выходить стоит ближе к вечеру. Сразу после получения ожога необходимо принять прохладный душ. Трение мочалкой или полотенцем только сильнее травмирует кожу. Средство от ожогов можно заменить нежирным увлажняющим кремом. Важно пить много воды.

В качестве обезболивающих от озноба и жжения эксперты рекомендуют ибупрофен или парацетамол, но при ухудшении самочувствия лучше пойти к доктору. Оптимальные часы для загара - до полудня и после пяти вечера, когда риск получить ожог минимален.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:03

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