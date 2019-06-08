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Гарик Харламов привлек Тимура Батрутдинова к насмешкам над Ларисой Гузеевой

Юморист Гарик Харламов опубликовал в сети Instagram очередной забавный ролик, записанный на программе “Давай поженимся”. На кадрах можно увидеть друга артиста Тимура Батрутдинова.
Гарик Харламов привлек Тимура Батрутдинова к насмешкам над Ларисой Гузеевой

На опубликованном архивном видео со съемок передачи запечатлено, как Тимур Батрутдинов перечисляет желаемые черты характера своей будущей жены. В частности, артист предпочитает домашних и хозяйственных девушек, которые могут похвастаться умом и красотой. В паре с такой супругой комик готов воспитывать как минимум двоих детей. В конце видео при помощи монтажа артист присоединил отрывок, где беззубая участница программы поет песню “Музыка нас связала”. В подписи к видео Харламов отметил, что они наконец-то нашли друг друга.

Несколько месяцев Гарик Харламов высмеивает передачу Ларисы Гузеевой и саму телеведущую, что заметила публика. Артист Тимур Батрутдинов остается одним из самых популярных холостяков страны.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:17

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