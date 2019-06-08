Гарик Харламов привлек Тимура Батрутдинова к насмешкам над Ларисой Гузеевой
Юморист Гарик Харламов опубликовал в сети Instagram очередной забавный ролик, записанный на программе “Давай поженимся”. На кадрах можно увидеть друга артиста Тимура Батрутдинова.
На опубликованном архивном видео со съемок передачи запечатлено, как Тимур Батрутдинов перечисляет желаемые черты характера своей будущей жены. В частности, артист предпочитает домашних и хозяйственных девушек, которые могут похвастаться умом и красотой. В паре с такой супругой комик готов воспитывать как минимум двоих детей. В конце видео при помощи монтажа артист присоединил отрывок, где беззубая участница программы поет песню “Музыка нас связала”. В подписи к видео Харламов отметил, что они наконец-то нашли друг друга.
Несколько месяцев Гарик Харламов высмеивает передачу Ларисы Гузеевой и саму телеведущую, что заметила публика. Артист Тимур Батрутдинов остается одним из самых популярных холостяков страны.
На опубликованном архивном видео со съемок передачи запечатлено, как Тимур Батрутдинов перечисляет желаемые черты характера своей будущей жены. В частности, артист предпочитает домашних и хозяйственных девушек, которые могут похвастаться умом и красотой. В паре с такой супругой комик готов воспитывать как минимум двоих детей. В конце видео при помощи монтажа артист присоединил отрывок, где беззубая участница программы поет песню “Музыка нас связала”. В подписи к видео Харламов отметил, что они наконец-то нашли друг друга.
Несколько месяцев Гарик Харламов высмеивает передачу Ларисы Гузеевой и саму телеведущую, что заметила публика. Артист Тимур Батрутдинов остается одним из самых популярных холостяков страны.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:17