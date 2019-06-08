Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от мужа из-за вранья
Участница телешоу «Дом-2» Анна Брянская рассказала, почему на самом деле бросила мужа. По словам длинноволосой красавицы, она устала от ежедневного вранья и в один момент поняла, что нужно ставить в этих отношениях точку.
До прихода на телепроект Брянская была замужем. На днях Анна стала героиней рубрики главного редактора журнала «Дом-2» Антона Беккужева «Правда или ложь», в которой брюнетка откровенно призналась, что стало для нее последней каплей, после чего она решила окончательно распрощаться с мужем.
Стоит отметить, что общалась с Беккужевым на тему развода с бывшим мужем Брянская не очень охотно. Поведение и ответы Анны дали понять, что она до сих пор не простила экс-возлюбленного, ведь он, как оказалось, регулярно обманывал ее.
По словам Брянской, ей так и не удалось сойтись с бывшим супругом характерами, ведь они оба очень упертые по своей натуре люди. Выяснилось, что Анна очень редко уступала своему избраннику, как и он ей.
Также Брянская указала на то, что бывший избранник никогда не применял к ней силу, однако она его не считала «идеальным». Оказалось, что для Анны принципиальным является момент вранья.
До прихода на телепроект Брянская была замужем. На днях Анна стала героиней рубрики главного редактора журнала «Дом-2» Антона Беккужева «Правда или ложь», в которой брюнетка откровенно призналась, что стало для нее последней каплей, после чего она решила окончательно распрощаться с мужем.
Стоит отметить, что общалась с Беккужевым на тему развода с бывшим мужем Брянская не очень охотно. Поведение и ответы Анны дали понять, что она до сих пор не простила экс-возлюбленного, ведь он, как оказалось, регулярно обманывал ее.
По словам Брянской, ей так и не удалось сойтись с бывшим супругом характерами, ведь они оба очень упертые по своей натуре люди. Выяснилось, что Анна очень редко уступала своему избраннику, как и он ей.
«Иногда в нем проскакивала какая-то ложь. Он не изменял мне, но постоянно обманывал в каких-то мелочах. В итоге у меня накипело, я начала с ним жестко ссориться по любому поводу», - призналась Анна Антону.
Также Брянская указала на то, что бывший избранник никогда не применял к ней силу, однако она его не считала «идеальным». Оказалось, что для Анны принципиальным является момент вранья.
«Я ушла от него, потому что вранья не перевариваю! Я никогда сама не вру!» - добавила участница «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35