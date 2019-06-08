Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от мужа из-за вранья

«Иногда в нем проскакивала какая-то ложь. Он не изменял мне, но постоянно обманывал в каких-то мелочах. В итоге у меня накипело, я начала с ним жестко ссориться по любому поводу», - призналась Анна Антону.

«Я ушла от него, потому что вранья не перевариваю! Я никогда сама не вру!» - добавила участница «Дома-2».



