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Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от мужа из-за вранья

Участница телешоу «Дом-2» Анна Брянская рассказала, почему на самом деле бросила мужа. По словам длинноволосой красавицы, она устала от ежедневного вранья и в один момент поняла, что нужно ставить в этих отношениях точку.

Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от мужа из-за вранья

До прихода на телепроект Брянская была замужем. На днях Анна стала героиней рубрики главного редактора журнала «Дом-2» Антона Беккужева «Правда или ложь», в которой брюнетка откровенно призналась, что стало для нее последней каплей, после чего она решила окончательно распрощаться с мужем.

Стоит отметить, что общалась с Беккужевым на тему развода с бывшим мужем Брянская не очень охотно. Поведение и ответы Анны дали понять, что она до сих пор не простила экс-возлюбленного, ведь он, как оказалось, регулярно обманывал ее.

По словам Брянской, ей так и не удалось сойтись с бывшим супругом характерами, ведь они оба очень упертые по своей натуре люди. Выяснилось, что Анна очень редко уступала своему избраннику, как и он ей.

Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от мужа из-за вранья

«Иногда в нем проскакивала какая-то ложь. Он не изменял мне, но постоянно обманывал в каких-то мелочах. В итоге у меня накипело, я начала с ним жестко ссориться по любому поводу», - призналась Анна Антону.

Также Брянская указала на то, что бывший избранник никогда не применял к ней силу, однако она его не считала «идеальным». Оказалось, что для Анны принципиальным является момент вранья.

«Я ушла от него, потому что вранья не перевариваю! Я никогда сама не вру!» - добавила участница «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35

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