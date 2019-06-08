Kia впервые показала новый кроссовер Seltos на видео





Показанное Kia видео позволяет сделать только некоторые выводы относительно внешнего вида нового кроссовера Seltos. На представленной записи можно разглядеть колесные диски, радиаторную решетку, а также переднюю оптику и задние фонари новинки. Последние являются светодиодными. Другие подробности экстерьера данной модели не представлены на видео.Пару дней назад в Сети были размещены несколько тизеров нового кроссовера Kia Seltos. На них можно было познакомиться с дизайном салона данной модели. Она получит два варианта передней панели: с «парящим» мультимедийным экраном или моноблоком, что объединяет цифровую приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Также в салоне будет иметься система подсветки Kia Sound Mood Lighting.В США моторная база компактного кроссовера Kia Seltos будет включать два двигателя: 2,0-литровый, выдающий 150 «лошадок», и 1,6-литровый турбированный мощностью 204 лошадиные силы. Первый работает либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с 6-ступенчатым «автоматом». Турбированная версия получит 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением. В 2019 году модель появится в Индии и США, а уже в 2020-м – в мире.