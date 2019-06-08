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Брэд Питт добивался развода у Анджелины Джоли посредством ультиматума

Американский актер Брэд Питт добивался развода у Анджелины Джоли при помощи ультиматума. Бывшая супруга звезды намерено тормозила бракоразводный процесс, что не устраивало звезду Голливуда.
Брэд Питт добивался развода у Анджелины Джоли посредством ультиматума

Брэд Питт опасался, что развод с Анджелиной Джоли затянется на несколько лет, поэтому решил поторопить события при помощи жестких мер. Актер поставил условие своей бывшей жене: ее ждет большой штраф, если она станет препятствовать бракоразводному процессу. В связи с четкими инструкциями Питта окончательная дата суда должна быть назначена в скором времени, и в течение трех лет состоится развод. Известно, что Джоли регулярно переносит дату слушания, а ранее откладывала подписание бумаг.
Брэд Питт добивался развода у Анджелины Джоли посредством ультиматума

По словам источников, Брэд Питт чувствовал себя игрушкой в руках бывшей жены, которая создавала новые условия для торможения развода. Предполагается, что актриса выбрала такую тактику, чтобы ее бывший супруг изменил свои претензии.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:58

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