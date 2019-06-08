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Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова призывает заменять крем для лица биологическим материалом мужчин

Родительница участницы реалити-шоу «Дом-2» Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна призывает поклонниц заменить обычный крем для лица семенем своего мужчины. Стоит отметить, что к такой порции пошлятины не были готовы даже преданные поклонники телезнаменитости.

Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова призывает заменять крем для лица биологическим материалом мужчин

Африкантова-старшая очень любит поднимать в прямых эфирах весьма неожиданные темы. Впрочем, большинство вопросов, которые то и дело стремится обсудить Татьяна Владимировна, касаются интимных отношений.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась запись недавнего прямого эфира экс-участницы «Дома-2», в котором она негативно отзывается о кремах, которые производят на заводах, и призывает фанаток наносить на лицо биологический материал своих мужчин.

Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова призывает заменять крем для лица биологическим материалом мужчин

«Я читала, что кремы это химия, а вот сперма - это живой продукт! Сами знаете, из этого рождаются дети, высший разум, высшее существо! А что такое крем? Крем делают на заводе. Чтобы крем не портился, туда вводят химические добавки, чтобы он долго хранился. Это уже вред для кожи и для лица», - подчеркнула Татьяна Владимировна.

Также Африкантова-старшая посоветовала своим поклонницам как можно лучше кормить своих мужчин, чтобы те выделяли не только здоровое семя, но и чтобы его было как можно больше.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:49

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