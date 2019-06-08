Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова призывает заменять крем для лица биологическим материалом мужчин

«Я читала, что кремы это химия, а вот сперма - это живой продукт! Сами знаете, из этого рождаются дети, высший разум, высшее существо! А что такое крем? Крем делают на заводе. Чтобы крем не портился, туда вводят химические добавки, чтобы он долго хранился. Это уже вред для кожи и для лица», - подчеркнула Татьяна Владимировна.



