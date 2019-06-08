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Ученые назвали способную омолодить организм ягоду

Ученые рассказали о ягоде, способной омолодить организм. Такой действительно можно считать малину, она положительно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системы, а также замедляет появление внешних признаков старения.
Ученые назвали способную омолодить организм ягоду

У людей существует множество мифов относительно полезных свойств разных продуктов, но чаще всего данным вопросом интересуются те, кто хочет дольше обычного сохранить свою молодость. Ученые отмечают: малина действительно способна омолодить организм, причем речь и о внутренней, и о внешней составляющей.

Данную ягоду в полной мере можно назвать «молодильной». Она содержит в себе множество полезных веществ и витаминов, позволяющих организму получать нужные ему соединения, в том числе крайне редкие. Поэтому малина положительно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системе, может служить и профилактическим, и лечебным средством от ее проблем. Добавление в рацион данной ягоды поможет справиться с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией.

Ученые отметили воздействие этой ягоды на внешний вид людей. Она способна замедлять процессы появления признаков старения кожи и организма. При этом у малины есть одно серьезное противопоказание – это большое содержание фруктозы. Поэтому данный продукт не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом, а в случае необходимости – внимательно следить за порциями.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:42

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