Apple готовит пульт ДУ с сенсорной панелью вместо кнопок





Американское патентное бюро официально обнародовало заявку от купертиновцев на пульт ДУ для Apple TV, поданную 1 февраля этого года. Обычные кнопки в инновационном устройстве заменит сенсорная панель. Пульт, согласно описанию, будет предназначен для просмотра видеовещания и подойдёт для использования с планшетами, компьютерами и мультимедиа.Патент, в частности, касается стекла с текстурированным и гладким участками. Плоская поверхность пульта может считывать разную силу нажатия благодаря Apple Force Touch.В корпусе, предположительно, разместится сенсор, формирующий аналоговый сигнал. Так, обычное прикосновение к стеклу и нажатие активируют разные функции, закреплённые за одной и той же кнопкой. Это позволит настраивать громкость, воспроизведение, пользоваться навигацией и прочее.