Apple готовит пульт ДУ с сенсорной панелью вместо кнопок
Компания Apple готовит к выпуску пульт дистанционного управления с сенсорной панелью. Технология Force Touch позволит расширить функции одной и той же кнопки в зависимости от нажатия на неё.
Американское патентное бюро официально обнародовало заявку от купертиновцев на пульт ДУ для Apple TV, поданную 1 февраля этого года. Обычные кнопки в инновационном устройстве заменит сенсорная панель. Пульт, согласно описанию, будет предназначен для просмотра видеовещания и подойдёт для использования с планшетами, компьютерами и мультимедиа.
Патент, в частности, касается стекла с текстурированным и гладким участками. Плоская поверхность пульта может считывать разную силу нажатия благодаря Apple Force Touch.
В корпусе, предположительно, разместится сенсор, формирующий аналоговый сигнал. Так, обычное прикосновение к стеклу и нажатие активируют разные функции, закреплённые за одной и той же кнопкой. Это позволит настраивать громкость, воспроизведение, пользоваться навигацией и прочее.
Американское патентное бюро официально обнародовало заявку от купертиновцев на пульт ДУ для Apple TV, поданную 1 февраля этого года. Обычные кнопки в инновационном устройстве заменит сенсорная панель. Пульт, согласно описанию, будет предназначен для просмотра видеовещания и подойдёт для использования с планшетами, компьютерами и мультимедиа.
Патент, в частности, касается стекла с текстурированным и гладким участками. Плоская поверхность пульта может считывать разную силу нажатия благодаря Apple Force Touch.
В корпусе, предположительно, разместится сенсор, формирующий аналоговый сигнал. Так, обычное прикосновение к стеклу и нажатие активируют разные функции, закреплённые за одной и той же кнопкой. Это позволит настраивать громкость, воспроизведение, пользоваться навигацией и прочее.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:23