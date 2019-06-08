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Звезда шоу "Холостяк" Дарья Клюкина пытается стать певицей и берет уроки вокала

Звезда шоу “Холостяк” Дарья Клюкина презентовала свою дебютную музыкальную композицию. Подписчики в сети Instagram раскритиковали начинающую певицу и посоветовали ей прекратить петь.
Звезда шоу "Холостяк" Дарья Клюкина пытается стать певицей и берет уроки вокала

Экс-фаворитка Егора Крида призналась, что давно мечтала о сольной карьере, в частности, ездила на конкурсы от Карпинска. Стоя на сцене и исполняя песни русских звезд, артистка думала о собственном треке. Теперь она готова презентовать свою композицию, перед записью которой она брала уроки по вокалу и фортепиано. Дарья Клюкина провела много часов в студиях, где записала два других трека, которые пообещала никому не показывать. Однако одной из песен артистка готова поделиться с публикой и призывает подписчиков скачивать ее на музыкальных площадках.

В комментариях фолловеры Дарьи Клюкиной посоветовали ей прекратить петь, услышав исполнение песни в салоне машины. Некоторые фанаты сравнили звезду “Холостяка” с Ольгой Бузовой, а также пожелали ей успешных начинаний в другой сфере.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:16

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