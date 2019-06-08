Звезда шоу "Холостяк" Дарья Клюкина пытается стать певицей и берет уроки вокала

Экс-фаворитка Егора Крида призналась, что давно мечтала о сольной карьере, в частности, ездила на конкурсы от Карпинска. Стоя на сцене и исполняя песни русских звезд, артистка думала о собственном треке. Теперь она готова презентовать свою композицию, перед записью которой она брала уроки по вокалу и фортепиано. Дарья Клюкина провела много часов в студиях, где записала два других трека, которые пообещала никому не показывать. Однако одной из песен артистка готова поделиться с публикой и призывает подписчиков скачивать ее на музыкальных площадках.В комментариях фолловеры Дарьи Клюкиной посоветовали ей прекратить петь, услышав исполнение песни в салоне машины. Некоторые фанаты сравнили звезду “Холостяка” с Ольгой Бузовой, а также пожелали ей успешных начинаний в другой сфере.