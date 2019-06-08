АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold появится на рынке в июле

Компания Samsung готова выпустить свой гибкий смартфон Galaxy Fold на рынок. Устройство может поступить в продажу уже в июле, а это значит, что данная модель станет доступна практически в одно время с другой новинкой со складным экраном – Huawei Mate X.
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold появится на рынке в июле

Такую информацию сообщил Мукул Шарма, являющийся известным инсайдером. Он рассказал, что компания Samsung смогла решить проблемы своего гибкого смартфона Galaxy Fold и готовит его выход в июле 2019 года. Инсайдер отмечает: бренду удалось решить значительную часть неполадок в работе складного экрана, поэтому устройство скоро появится на рынке.

Если так и произойдет, то Samsung Galaxy Fold выйдет практически в одно время со своим прямым конкурентом – гибким Huawei Mate X. Изначально южнокорейский бренд хотел опередить своих китайских коллег и выпустить собственную новинку на 3 месяца раньше, но затем у модели были найдены серьезные недоработки, поэтому ее выпуск был отложен на неопределенный срок.

Напомним, компания Samsung решила не начинать продажи своего гибкого Galaxy Fold из-за имеющихся у его экрана технических проблем. Никаких подробных комментариев на этот счет не давалось, но эксперты тогда назвали две основные версии. Первая – это нанесение отметки о запрете снятия заводской пленки с дисплея устройства, так как она имеет свое прямое предназначение. Вторая – это попытка решить проблему с заметным сгибом в середине экрана, а возможно, и полностью его убрать.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова рассказала о слезах матери
Звезда «Дома-2» Анна Брянская ушла от
Сценариста «Чернобыля» удивила
Apple готовит пульт ДУ с сенсорной
Звезда шоу "Холостяк" Дарья Клюкина
Юлия Михалкова посещает спортзал ради
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold
Саймон Марданшин облил Настя Якуб водой
Эксперты составили ТОП-10 популярных
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Брэд Питт отказался быть лицом
Ученые назвали причину опасного
Ольга Бузова призналась, что
В Подмосковье мотоциклист погиб в ДТП с
Принцесса Монако Шарлотта Казираги и
Меган Маркл попала в список самых
Софи Тернер раскрыла виновника киноляпа
Полина Гагарина «вырвала» победу у
В Великобритании отмечают день рождения
«Чувствовала себя настоящей
Константин Эрнст рассказал о будущем
NASA назвала стоимость космического
Звезда «Дома-2» Оля Жарикова планирует
Актриса Александра Яковлева раскрыла
Обычный турист смог открыть сейф в
Саша Черно снова села на диету
Ученые: Продолжительность жизни мужчины
Сергей Безруков рассказал, как проводит
Ученые объяснили, чем фастфуд опасен
Звезда «Дома-2» Елена Хромина
Просмотреть все новости