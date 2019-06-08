Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold появится на рынке в июле





Такую информацию сообщил Мукул Шарма, являющийся известным инсайдером. Он рассказал, что компания Samsung смогла решить проблемы своего гибкого смартфона Galaxy Fold и готовит его выход в июле 2019 года. Инсайдер отмечает: бренду удалось решить значительную часть неполадок в работе складного экрана, поэтому устройство скоро появится на рынке.Если так и произойдет, то Samsung Galaxy Fold выйдет практически в одно время со своим прямым конкурентом – гибким Huawei Mate X. Изначально южнокорейский бренд хотел опередить своих китайских коллег и выпустить собственную новинку на 3 месяца раньше, но затем у модели были найдены серьезные недоработки, поэтому ее выпуск был отложен на неопределенный срок.Напомним, компания Samsung решила не начинать продажи своего гибкого Galaxy Fold из-за имеющихся у его экрана технических проблем. Никаких подробных комментариев на этот счет не давалось, но эксперты тогда назвали две основные версии. Первая – это нанесение отметки о запрете снятия заводской пленки с дисплея устройства, так как она имеет свое прямое предназначение. Вторая – это попытка решить проблему с заметным сгибом в середине экрана, а возможно, и полностью его убрать.