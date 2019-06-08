Анна Хилькевич отобрала велосипед у дочери, чтобы прокатиться

На просторах профиля в соцсети Анна Хилькевич опубликовала несколько коротких роликов, снятых во время прогулки с Арианной. Артистка позаимствовала у дочери велосипед с целью прокатиться, что было запечатлено на видео. В кадр попала также дочь звезды, которая догоняет мать, а на последнем снимке поклонники увидели, что дочь Хилькевич все же догнала свой велосипед и вернула его. Актриса отметила, что у наследницы почти невозможно что-то “отжать”.В комментариях некоторые фолловеры заметили, что Хилькевич довела ребенка до слез “кражей” велосипеда. Публика оценила шутку звезды, отметив, что игра может быть веселой, если не доводить до крайностей.