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Анна Хилькевич отобрала велосипед у дочери, чтобы прокатиться

Актриса Анна Хилькевич продемонстрировала на обнародованном в Instagram видео, как прокатилась на трехколесном велосипеде. Артистка решила отобрать транспорт у дочери, которая преследует звездную мать на своих двух.
Анна Хилькевич отобрала велосипед у дочери, чтобы прокатиться

На просторах профиля в соцсети Анна Хилькевич опубликовала несколько коротких роликов, снятых во время прогулки с Арианной. Артистка позаимствовала у дочери велосипед с целью прокатиться, что было запечатлено на видео. В кадр попала также дочь звезды, которая догоняет мать, а на последнем снимке поклонники увидели, что дочь Хилькевич все же догнала свой велосипед и вернула его. Актриса отметила, что у наследницы почти невозможно что-то “отжать”.

В комментариях некоторые фолловеры заметили, что Хилькевич довела ребенка до слез “кражей” велосипеда. Публика оценила шутку звезды, отметив, что игра может быть веселой, если не доводить до крайностей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:48

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