Саймон Марданшин облил Настя Якуб водой за то, что она послала его куда подальше
Участник телешоу «Дом-2» Саймон Марданшин больше не стал терпеть того, что Настя Якуб то и дело посылает его куда подальше. Молодой человек, пытаясь преподать возлюбленной урок, решил облить девушку водой.
Как стало известно, парочка Марданшина и Якуб опять переживает не самые лучшие времена. Саймон буквально в каждом эфире «Дома-2» поднимает тему того, что его невероятно злит тот факт, что Настя постоянно молчит, ведь это может значить лишь одно – длинноволосой красавице попросту не интересно все то, что происходит между ними.
По словам Марданшина, Якуб очень редко отвечает на его вопросы, так как предпочитает отмалчиваться или просто посылать его куда подальше. Впрочем, Саймона выводит из себя больше всего то, что Настя может разговаривать с ним матом при коллективе.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен фрагмент из эфира телепроекта «Дом-2», который уже сегодня увидят телезрители. На записи Марданшин, зайдя в комнату, уверено направился к Якуб, которую неожиданно облил водой.
Саймон попытался объяснить Насте, что будет так поступать всегда, если она еще раз позволит себе послать его куда подальше при ребятах. Впрочем, Якуб заявления Марданшина не испугали, и девушка продолжила нецензурно выражаться в адрес избранника.
Участница «Дома-2» принялась заявлять, что больше не потерпит такого отношения к себе. По словам Анастасии, она уже устала от того, что Саймон постоянно применяет к ней силу.
Как стало известно, парочка Марданшина и Якуб опять переживает не самые лучшие времена. Саймон буквально в каждом эфире «Дома-2» поднимает тему того, что его невероятно злит тот факт, что Настя постоянно молчит, ведь это может значить лишь одно – длинноволосой красавице попросту не интересно все то, что происходит между ними.
По словам Марданшина, Якуб очень редко отвечает на его вопросы, так как предпочитает отмалчиваться или просто посылать его куда подальше. Впрочем, Саймона выводит из себя больше всего то, что Настя может разговаривать с ним матом при коллективе.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен фрагмент из эфира телепроекта «Дом-2», который уже сегодня увидят телезрители. На записи Марданшин, зайдя в комнату, уверено направился к Якуб, которую неожиданно облил водой.
Саймон попытался объяснить Насте, что будет так поступать всегда, если она еще раз позволит себе послать его куда подальше при ребятах. Впрочем, Якуб заявления Марданшина не испугали, и девушка продолжила нецензурно выражаться в адрес избранника.
Участница «Дома-2» принялась заявлять, что больше не потерпит такого отношения к себе. По словам Анастасии, она уже устала от того, что Саймон постоянно применяет к ней силу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58