В Подмосковье мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем





ДТП произошло на 3 км дороги А108 в Дмитровском городском округе. Мотоцикл и легковой автомобиль двигались в одном направлении, но в результате неустановленной ситуации произошло столкновение двух этих транспортных средств. Мотоциклист скончался на месте, полученные им увечья были несовместимы с жизнью. Такое заявление было сделано министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.На месте смертельного ДТП в Подмосковье работают сотрудники ГИБДД региона. Они опрашивают свидетелей и изучают тормозные следы, оставленные двумя транспортными средствами на дорожном полотне. В настоящий момент неизвестно, почему случилось столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Представители дорожного ведомства региона обещает информировать общественность о ходе расследования данной аварии, приведшей к смерти россиянина. Его личность также не сообщается.