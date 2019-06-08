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В Подмосковье мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

В Подмосковье случилось смертельное ДТП. Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем и погиб, на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД Московской области, они устанавливают все обстоятельства данной аварии.
В Подмосковье мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

ДТП произошло на 3 км дороги А108 в Дмитровском городском округе. Мотоцикл и легковой автомобиль двигались в одном направлении, но в результате неустановленной ситуации произошло столкновение двух этих транспортных средств. Мотоциклист скончался на месте, полученные им увечья были несовместимы с жизнью. Такое заявление было сделано министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На месте смертельного ДТП в Подмосковье работают сотрудники ГИБДД региона. Они опрашивают свидетелей и изучают тормозные следы, оставленные двумя транспортными средствами на дорожном полотне. В настоящий момент неизвестно, почему случилось столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Представители дорожного ведомства региона обещает информировать общественность о ходе расследования данной аварии, приведшей к смерти россиянина. Его личность также не сообщается.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:25

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