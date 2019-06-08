Юлия Михалкова посещает спортзал ради борьбы с ленью

На опубликованном ролике Юлия Михалкова показала, как приседает со штангой в тренажерном зале. В подписи к видео артистка призналась, что у нее найдется миллион отговорок, чтобы не идти на тренировку. Однако актриса предпочитает поддерживать себя в форме и противостоять лени, даже несмотря на трудности. Звезде нелегко даются тренировки после большого перерыва. Как призналась Михалкова, в этот период ей бег дается не так легко, и штанга кажется тяжелее.Недавно Михалкова поделилась с подписчиками секретом длинных ног, отметив, что нужно ограничивать употребление вредных продуктов и больше бегать. Для фотографий артистка советует просто выбрать правильный ракурс.