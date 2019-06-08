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Ольга Бузова призналась, что расстроилась, когда проиграла Полине Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Новоявленная артистка Ольга Бузова призналась фанатам, что очень расстроилась, когда поняла, что проиграла Полине Гагариной на церемонии «МУЗ-ТВ-2019». По словам телезнаменитости, она всегда стремится только к победе.

Ольга Бузова призналась, что расстроилась, когда проиграла Полине Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Вчера, 7 июня, в Москве состоялось ежегодное национальное телевизионное награждение в сфере известной музыки «Премия МУЗ-ТВ-2019». Не пропустила это мероприятие и Ольга Бузова, видеоклип которой на песню «Wi-Fi» был представлен в категории «Лучшее женское видео».

Отметим, что одержать победу в этой номинации Бузовой так и не удалось, ведь ее «обошла» Полина Гагарина с видеоработой «Выше головы». Отметим, что поклонники Ольги поспешили поддержать свою любимицу в Сети, однако поющую телеведущую все-таки очень расстроил проигрыш.

Считанные часы назад Бузова опубликовала в личном профиле новый пост, в котором в очередной раз поблагодарила фанатов за их любовь и поддержку, а также указала на то, что все самые главные победы у нее еще впереди.

Ольга Бузова призналась, что расстроилась, когда проиграла Полине Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

«Не буду скрывать, что расстроена, ведь это соревнования, и я всегда стремлюсь только к победам! Да и для каждого артиста важна заслуженная награда!» - подчеркнула в личном микроблоге телеведущая «Дома-2».

Также Бузова поблагодарила фанатов за то, как они встречали ее на красной ковровой дорожке, пели песни и выкрикивали ее имя. По словам Ольги, такая поддержка перекрывает все огорчения.

Не забыла певица сказать «спасибо» и своим коллегам, которые, как утверждает Бузова, хотели не меньше ее фанатов, чтобы именно ей досталась победа.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:30

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