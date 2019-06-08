Эксперты составили ТОП-10 популярных иномарок с пробегом в России





Для составления ТОП-10 эксперты использовали данные за первые 4 месяца 2019 года. Самой продаваемой иномаркой с пробегом в РФ оказался Ford Focus. На вторичном рынке его приобрело 39 359 россиян. Вторая строчка рейтинга самых популярных иностранных авто досталась Toyota Corolla, ее результат – 31 140 единиц. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris. Данный автомобиль от южнокорейского автопроизводителя на вторичном рынке купили 29 866 человек.Четвертую строчку ТОП-10 наиболее популярных иномарок в РФ занимает Kia Rio, на ее счету 27 733 автомобиля. Пятерку лидеров замыкает Toyota Camry с результатом в 24 766 единиц. Шестая строчка рейтинга досталась Chevrolet Niva. Данный автомобиль на вторичном рынке купили 24 385 россиян. Седьмое место занимает Renault Logan, его продажи составили 23 422 автомобиля.Восьмую строчку ТОП-10 популярных иномарок с пробегом присудили Opel Astra. Продажи данных подержанных автомобилей составляют 18 394 штуки. Предпоследнее место рейтинга досталось Volkswagen Polo – 17 238 авто. Закрывает ТОП-10 самых популярных в РФ иномарок с пробегом Daewoo Nexia. Результат данной модели – 16 612 единиц.