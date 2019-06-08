Эксперты составили ТОП-10 популярных иномарок с пробегом в России
Отечественные эксперты изучили статистику вторичного рынка и представили ТОП-10 самых популярных иномарок в России. Наиболее востребованной моделью с пробегом в данном сегменте рынка РФ оказался Ford Focus.
Для составления ТОП-10 эксперты использовали данные за первые 4 месяца 2019 года. Самой продаваемой иномаркой с пробегом в РФ оказался Ford Focus. На вторичном рынке его приобрело 39 359 россиян. Вторая строчка рейтинга самых популярных иностранных авто досталась Toyota Corolla, ее результат – 31 140 единиц. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris. Данный автомобиль от южнокорейского автопроизводителя на вторичном рынке купили 29 866 человек.
Четвертую строчку ТОП-10 наиболее популярных иномарок в РФ занимает Kia Rio, на ее счету 27 733 автомобиля. Пятерку лидеров замыкает Toyota Camry с результатом в 24 766 единиц. Шестая строчка рейтинга досталась Chevrolet Niva. Данный автомобиль на вторичном рынке купили 24 385 россиян. Седьмое место занимает Renault Logan, его продажи составили 23 422 автомобиля.
Восьмую строчку ТОП-10 популярных иномарок с пробегом присудили Opel Astra. Продажи данных подержанных автомобилей составляют 18 394 штуки. Предпоследнее место рейтинга досталось Volkswagen Polo – 17 238 авто. Закрывает ТОП-10 самых популярных в РФ иномарок с пробегом Daewoo Nexia. Результат данной модели – 16 612 единиц.
Для составления ТОП-10 эксперты использовали данные за первые 4 месяца 2019 года. Самой продаваемой иномаркой с пробегом в РФ оказался Ford Focus. На вторичном рынке его приобрело 39 359 россиян. Вторая строчка рейтинга самых популярных иностранных авто досталась Toyota Corolla, ее результат – 31 140 единиц. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris. Данный автомобиль от южнокорейского автопроизводителя на вторичном рынке купили 29 866 человек.
Четвертую строчку ТОП-10 наиболее популярных иномарок в РФ занимает Kia Rio, на ее счету 27 733 автомобиля. Пятерку лидеров замыкает Toyota Camry с результатом в 24 766 единиц. Шестая строчка рейтинга досталась Chevrolet Niva. Данный автомобиль на вторичном рынке купили 24 385 россиян. Седьмое место занимает Renault Logan, его продажи составили 23 422 автомобиля.
Восьмую строчку ТОП-10 популярных иномарок с пробегом присудили Opel Astra. Продажи данных подержанных автомобилей составляют 18 394 штуки. Предпоследнее место рейтинга досталось Volkswagen Polo – 17 238 авто. Закрывает ТОП-10 самых популярных в РФ иномарок с пробегом Daewoo Nexia. Результат данной модели – 16 612 единиц.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:51