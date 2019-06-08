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Полина Гагарина «вырвала» победу у Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ»

Прославленная певица Полина Гагарина «вырвала» победу у восходящей исполнительницы Ольги Бузовой на церемонии «МУЗ-ТВ-2019». Артистку очень разгневали вопросы журналистов, когда те спросили ее о поющей телеведущей.

Полина Гагарина «вырвала» победу у Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ»

Не секрет, что многомиллионная армия поклонников Бузовой были просто-таки уверены в том, что в этом году именно Ольга станет победительницей премии «МУЗ-ТВ-2019» в категории «Лучшее женское видео» с песней «Wi-Fi». Однако неожиданно телеведущую реалити-шоу «Дом-2» «обставила» молодая мамочка Полина Гагарина.

Отметим, что Гагарина одержала победу в номинации «Лучшее женское видео» с клипом на песню «Выше головы». Когда Полина выходила на сцену за тарелкой, поклонники Бузовой, перекрикивая друг друга, скандировали имя Ольги. Нужно сказать, что артистке хорошо удалось сохранить спокойствие, однако ее неудовлетворенность была очень заметна.

Полина Гагарина «вырвала» победу у Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ»

На сцене Гагарина призналась, что не была готова к такому повороту событий, поэтому даже не сразу поняла, что объявили именно ее имя. Также Полина поспешила выразить свою благодарность режиссеру, который помог ей создать такую невероятную видеоработу.

Возле стены, где артисты фотографируются с заветными тарелками, у Гагариной поинтересовались репортеры, тяжело ли ей было «вырывать» победу у Бузовой. К слову, именно этот вопрос рассердил Полину. Певица заявила, что журналисты явно неправильно подобрали сравнение, и указала на то, что не хочет обсуждать поющую ведущую, пишет Teleprogramma.pro.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:46

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