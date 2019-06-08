Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног





При данном расстройстве человек испытывает почти непреодолимое желание двигать конечностями, что в некоторых случаях может сопровождаться болевыми ощущениями. Симптомы проявляются в большей мере вечером и ночью в период отдыха. Часто недуг мешает сну, поскольку человеку кажется необходимым походить, чтобы размять ноги. Принимая в учет данные 55 тысяч пациентов, представители Университета Пенсильвании связали синдром беспокойных ног с повышенным риском смерти из-за болезней сердца.Выяснилось, что к нарушению приводит размножение в кишечнике бактерий, которые при нормальном функционировании организма редко встречаются. Изучение этой связи открывает для медиков новые пути для выявления и последующего лечения недуга. Одним из факторов развития синдрома выступает нехватка в организме железа.