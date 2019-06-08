Сценариста «Чернобыля» удивила положительная реакция зрителей из России и Украины





Об этом сценарист «Чернобыля» рассказал The Hollywood Reporter. Крэйг Мазин не раз говорил, как тщательно он подходил к каждому аспекту сериала, посвященного трагедии на ЧАЭС. Несмотря на то, что была уверенность в качестве проделанной работы, он все-равно волновался и не знал, как жители России, Украины и Белоруссии воспримут данный сериал.Их положительная реакций сильно удивила и обрадовала сценариста «Чернобыля». Крэйг Мазин отмечает, что зрители из этих стран оценили скрупулезный подход к деталям и мелким аспектам истории, а также попытки создателей передать не только суть, но и дух той страшной трагедии. Зрители из СНГ не оставили без похвалы и попытку иностранных сценаристов и режиссеров воссоздать людей и быт тех времен. При этом сценарист отметил, что представленная история не о политиках или самой трагедии, а о чем-то более глобальном и человечном.Напомним, сериал «Чернобыль» посвящен трагедии, случившейся 26 апреля 1986 года на одноименной атомной станции. Проект быстро получил большой резонанс и стал главной темой для обсуждения во всем мире. На авторитетном портале IMDB данный сериал имеет самую высокую оценку и занимает первое место в рейтинге.