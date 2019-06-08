В Великобритании отмечают день рождения монарха





Парад по случаю Дня монарха проводился в Британии с 1748 года и каждый раз привлекает множество заинтересованных зрителей. В 2019 году экипаж Елизаветы II начнет свой путь от плаца по улице Мэлл и направится прямиком к Букингемскому дворцу, а затем яркие представители королевской семьи появятся перед наблюдателями на балконе резиденции. Пилоты Королевских ВВС устроят залет над центром столицы, а в честь монарха также ожидается салют из специального артиллерийского орудия. Публика ожидает увидеть супругу принца Гарри Меган Маркл с новорожденным ребенком. Однако 97-летний принц Филип, как считается, пропустит торжество, поскольку в силу возраста в 2017 году завершил исполнение возложенных на него общественных обязанностей. С тех пор супруг Елизаветы II самостоятельно выбирает мероприятия, которые может посетить.Обычай празднования дня рождения монарха дважды в году был заложен Георгом II. Король на свет появился ноябре, но решил, что празднование по случаю его дня рождения следует проводить при теплой погоде.