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NASA назвала стоимость космического туризма и полета на МКС

NASA заявила о том, что возвращается к программе развития космического туризма. В ее рамках людям будут предлагать полеты на МКС за 50 млн долларов, использование станции и ее технологий в любых необходимых целях.
NASA назвала стоимость космического туризма и полета на МКС

Власти США и NASA имеют серьезные планы относительно использования МКС в качестве трамплина к развитию космического туризма. Для этого после 2024 года, когда заканчивается официальный период эксплуатации, станцию хотят передать полностью в частное владение. Это позволит компаниям использовать ее как базу для последующего развития разнообразных проектов данного типа.

До тех пор, пока это случится, NASA выделит часть МКС под данные проекты. Частные компании смогут использовать станцию как лабораторию для необходимых экспериментов или разработки технологий, а также непосредственно для космического туризма. По предварительным подсчетам, в год будет происходить два подобных полета. Численность каждого зависит от планов и предложений конкретных организаций.
Предварительная стоимость полета для одного человека – 50 млн долларов.

Напомним, NASA, “Роскосмос» JAXA и EKA уже рассматривают перспективу создания новой космической международной станции, но в этот раз она будет не околоземной, а окололунной. Это позволит ученым добиться большего прогресса в вопросе изучения космоса. Предварительное название проекта - Deep Space Gateway или Lunar Orbital Platform-Gateway.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:14

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