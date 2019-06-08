Звезда «Дома-2» Оля Жарикова планирует пышную свадьбу

Не секрет, что 1 июня Жарикова все-таки вышла замуж, несмотря на то, что за 4 дня до бракосочетания ее избил будущий супруг. Ольга не стала скрывать от фанатов, что все тщательно обговорила с избранником, поэтому они решили не откладывать роспись в ЗАГСе.В день свадьбы Жарикова делилась с поклонниками свежими фотографиями и Stories, на которых показывала возлюбленного и свое торжественное платье, которое, как оказалось, мало кому понравилось. Впрочем, Ольга поспешила объяснить фолловерам, что для росписи решила выбрать более удобный наряд, ведь как такового празднования на самом-то деле и не было.Оказывается, что после росписи в ЗАГСе Жарикова в компании мужа и родственников отправились в ресторан, где немного отметили это событие. Как бы то ни было, но выяснилось, что на этом все не закончится.Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщила читателям, что планирует пышную свадьбу. Судя по всему, Жарикову целиком и полностью устраивают современные тенденции расписываться, а уже потом, все хорошо продумав, устраивать роскошное торжество.К слову, также в своем свежем посте Жарикова призналась подписчикам, что они с мужем месяц назад решили напрочь отказаться от горячительных напитков.