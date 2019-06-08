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Звезда «Дома-2» Оля Жарикова планирует пышную свадьбу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова призналась подписчикам, что в дальнейшем планирует с возлюбленным сыграть пышную свадьбу. Напомним, что всего несколько дней назад телезнаменитость расписалась с бойфрендом в ЗАГСе.

Звезда «Дома-2» Оля Жарикова планирует пышную свадьбу

Не секрет, что 1 июня Жарикова все-таки вышла замуж, несмотря на то, что за 4 дня до бракосочетания ее избил будущий супруг. Ольга не стала скрывать от фанатов, что все тщательно обговорила с избранником, поэтому они решили не откладывать роспись в ЗАГСе.

В день свадьбы Жарикова делилась с поклонниками свежими фотографиями и Stories, на которых показывала возлюбленного и свое торжественное платье, которое, как оказалось, мало кому понравилось. Впрочем, Ольга поспешила объяснить фолловерам, что для росписи решила выбрать более удобный наряд, ведь как такового празднования на самом-то деле и не было.

Оказывается, что после росписи в ЗАГСе Жарикова в компании мужа и родственников отправились в ресторан, где немного отметили это событие. Как бы то ни было, но выяснилось, что на этом все не закончится.

Звезда «Дома-2» Оля Жарикова планирует пышную свадьбу

Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщила читателям, что планирует пышную свадьбу. Судя по всему, Жарикову целиком и полностью устраивают современные тенденции расписываться, а уже потом, все хорошо продумав, устраивать роскошное торжество.

К слову, также в своем свежем посте Жарикова призналась подписчикам, что они с мужем месяц назад решили напрочь отказаться от горячительных напитков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:04

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