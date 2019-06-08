Брэд Питт отказался быть лицом гетеросексуалов

Американская организация Super Happy Fun America занимается организацией предстоящего Straight Pride – парада гетеросексуалов. Представители данного движения уже изготовили необходимую атрибутику. На ней было использовано лицо Брэда Питта, взятое из его официальных постеров. Когда актер узнал об этом, то он потребовал убрать данные снимки, иначе будут судебные разбирательства. Представители Super Happy Fun America быстро отреагировали и вместо лица звезды поместили надпись: «Цензура».Примечательно, что организаторы данного парада гетеросексуалов даже придумали несколько слоганов мероприятия: «Я таким родился», «Круто быть натуралом», «У нас тоже есть права» и т.д. Таким мероприятием они хотят привлечь внимание властей и общественности к проблемам данной группы населения и рассказать их историю.Напомним, Брэд Питт стал не первым актером, высказавшимся на тему данного общества защиты гетеросексуалов. Ранее предстоящий парад прокомментировали Крис Эванс и Джордж Такей. Они обвинили организаторов в неприкрытой гомофобии и отметили, что таких людей никто не ущемляет, поэтому им нет смысла привлекать к себе внимание.