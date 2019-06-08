Софи Тернер раскрыла виновника киноляпа со стаканом кофе в “Игре престолов”
Британская актриса Софи Тернер раскрыла имя виновного в том, что стакан с кофе из популярного заведения появился в одной из серий “Игры престолов”. Звезда уверена, что ее коллега оказался слишком ленивым, чтобы за собой убрать.
В новом интервью в шоу Конана О’Брайена Софи Тернер, получившая известность благодаря роли Сансы Старк, озвучила имя предполагаемого виновного в конфузе со стаканом кофе. Звезда обвинила своего коллегу Кита Харрингтона в лени, которая помешала ему убрать стакан с кофе из Starbucks в четвертом эпизоде восьмого сезона. Бумажный стакан вызвал массу откликов от публики и стал мемом в Сети, а Тернер призналась, что слышит о нем больше, нежели непосредственно о финале проекта.
Софи Тернер уверена, что экранный Джон Сноу достаточно ленивый, чтобы забыть убрать стакан, а также тот находился напротив стула, где разместился звезда экранов. В конце мая появились сведения о том, что Кит Харрингтон был помещен в реабилитационную клинику из-за депрессии и алкоголизма.
В новом интервью в шоу Конана О’Брайена Софи Тернер, получившая известность благодаря роли Сансы Старк, озвучила имя предполагаемого виновного в конфузе со стаканом кофе. Звезда обвинила своего коллегу Кита Харрингтона в лени, которая помешала ему убрать стакан с кофе из Starbucks в четвертом эпизоде восьмого сезона. Бумажный стакан вызвал массу откликов от публики и стал мемом в Сети, а Тернер призналась, что слышит о нем больше, нежели непосредственно о финале проекта.
Софи Тернер уверена, что экранный Джон Сноу достаточно ленивый, чтобы забыть убрать стакан, а также тот находился напротив стула, где разместился звезда экранов. В конце мая появились сведения о том, что Кит Харрингтон был помещен в реабилитационную клинику из-за депрессии и алкоголизма.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:58