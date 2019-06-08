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Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам тайно крестили младшего сына

Принцесса Монако Шарлотта Казираги и ее законный с недавних пор супруг Димитрий Рассам решили тайно крестить своего маленького сына Бальтазара, что произошло 31 мая. Проводилась закрытая для посторонних церемония в часовне при дворце Монако, из гостей на ней побывали только родители семимесячного ребенка.
Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам тайно крестили младшего сына

Свадьба принцессы Шарлотты Казираги и ее избранника-бизнесмена проходила 1 июня, а масштабное торжество проводилось во дворце Гримальди. На празднике были замечены друзья и родственники новоиспеченных супругов, но мало кому известно, что за день до события произошел не менее значимый обряд. Французские журналисты выяснили, что 31 мая возлюбленные крестили младшего сына Бальтазара. Пара не комментирует событие и старается держать личную жизнь в тайне от широкой публики.
Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам тайно крестили младшего сына

Поклонники королевской семьи Монако предполагают, что пара решила совместить крещение и свадьбу. Шарлотта Казираги имеет пятилетнего сына Рафаэля от предыдущих отношений, однако ребенок не числится в очереди на престол, ведь его родители не связали себя узами брака.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16

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