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Обычный турист смог открыть сейф в музее после 40 лет попыток

Обычный канадский турист Стивен Миллс смог открыть сейф, находящийся в местном музее Vermilion Heritage Museum. Мужчина с первого раза угадал комбинацию цифр и тем самым прервал безуспешные попытки, длившиеся практически 40 лет.
Обычный турист смог открыть сейф в музее после 40 лет попыток

Данный сейф попал в коллекцию музея уже очень давно, но до сих пор никто не знал, что находится внутри. Для его открытия было приложено немало усилий, так как в нем могли быть достаточно ценные вещи и исторические свидетельства. Представители Vermilion Heritage Museum испробовали практически все способы: они приглашали кузнецов, изготовителей сейфа, бывших сотрудников музея и отеля, которому он изначально подлежит, и даже профессиональных взломщиков. В итоге они смирились с проигрышем и просто предлагали любому желающему посетителю «попытать удачу».

Обычный канадский турист Стивен Миллс оказался именно таким. Мужчина вместе со своей семьей путешествовал в этих местах и встретился с волонтером, который провел их в музей, несмотря на то, что он был закрыт в тот день. Туристам устроили небольшую экскурсию, и когда они дошли до сейфа, в голове канадца буквально появились цифры: 20-40-60. Именно такую комбинацию он ввел, и дверь открылась.

К несчастью всех собравшихся, в сейфе не оказалось ничего ценного. Там лежали разные бумаги, старые чеки, блокнот официантки и квитанции отеля. Все они датируются 1977-1978 годами.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:43

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