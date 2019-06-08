Меган Маркл попала в список самых влиятельных женщин Великобритании

Самые влиятельные женщины Великобритании, по мнению журнала Vogue, это те, которые больше всех вносят свой вклад в формирование современного общества. Именно поэтому в данном рейтинге оказалась Меган Маркл, а не Елизавета II или Кейт Миддлтон. Супруга принца Гарри уже второй год попадает в данный список, и его авторы объяснили причины.Герцогиня Сассекская является по-настоящему «современной принцессой». Она не только приносит новые порядки в королевскую семью, но и подает личный пример их выполнения. Больше всего супруга принца Гарри удивила общественность своей непреклонной позицией относительно родов и судьбы первых лет жизни своего первенца. Меган Маркл отстояла свое право поступать в этом вопросе так, как ей велят собственные ценности, а не традиции королевской семьи.В списке наиболее влиятельных женщин также оказалась Клэр Уайт Келллер. Именно этот дизайнер разработала свадебный наряд для Меган Маркл. В рейтинге нашлось место для модели Наоми Кэмпбелл, актрисы, недавно получившей «Оскар», Оливии Колман и визажистки Пэт Макграт.Примечательно, что в остальных разнообразных списках Меган Маркл всегда уступает королеве и супруге принца Уильяма, так как они являются любимицами общественности, а их авторитет непоколебим.