Константин Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»





Во время беседы с журналистами Эрнст заявил, что «Голос.Дети» по-прежнему будет радовать зрителей новыми выпусками. «Будет новый сезон», заявил глава телеканала.Ранее произошел скандал, связанный с голосованием в финальной части шестого сезона шоу. Тогда победительницей признали дочь Алсу, но итоги вызвали недовольство у зрителей. Первый канал провел расследование, и выяснилось, что произошла автоматизированная отправка SMS-сообщений в пользу дочери Алсу. Компания аннулировала результаты, а на повторном финале победителями признали всех участников.