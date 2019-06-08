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Константин Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

Передача «Голос. Дети» будет выходить на экраны и далее, Первый канал не планирует его закрывать после скандала с Микеллой Абрамовой. Такое заявление сделал руководитель телекомпании Константин Эрнст.
Константин Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

Во время беседы с журналистами Эрнст заявил, что «Голос.Дети» по-прежнему будет радовать зрителей новыми выпусками. «Будет новый сезон», заявил глава телеканала.

Ранее произошел скандал, связанный с голосованием в финальной части шестого сезона шоу. Тогда победительницей признали дочь Алсу, но итоги вызвали недовольство у зрителей. Первый канал провел расследование, и выяснилось, что произошла автоматизированная отправка SMS-сообщений в пользу дочери Алсу. Компания аннулировала результаты, а на повторном финале победителями признали всех участников.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:23

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