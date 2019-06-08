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Актриса Александра Яковлева раскрыла подробности своей борьбы с онкологией

Советская и российская актриса Александра Яковлева раскрыла подробности своей борьбы с онкологией. Звезда таких фильмов, как “Чародеи”, “Экипаж” и ряда других, убеждена, что больным требуется предоставлять психологическую поддержку.
Актриса Александра Яковлева раскрыла подробности своей борьбы с онкологией

Александра Яковлева актерскую карьеру давно оставила и заняла должность главы одного из подразделений РЖД. Несколько позже звезда экранов решила стать депутатом, войдя в горсовет Калининграда. У актрисы не так давно обнаружили раковую опухоль, которую первым заметил ее кот Челси. В новом интервью актриса отметила, что питомец постоянно надавливал на одно и то же место, где росла онкология. Яковлева выразила уверенность, что столкнувшимся с болезнью людям необходимы специализированные центры, где они могли бы получить психологическую помощь.
Актриса Александра Яковлева раскрыла подробности своей борьбы с онкологией

Звезда переживала депрессию, узнав о своем диагнозе, а также отметила, что все лечащие врачи заняты писаниной. Как передает StarHit, медики советовали дочери Яковлевой забрать звезду домой и прогнозировали ей еще три месяца жизни.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:57

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