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Саша Черно снова села на диету

Участница телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Александра Черно в очередной раз решила избавиться от лишнего веса. По словам Иосифа Оганесяна, его жена села на диету только потому, что хочет выносить и родить здорового малыша.

Саша Черно снова села на диету

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что одна из самых эпатажных героинь реалити-шоу «Дом-2» все-таки решила прислушаться к советам руководства проекта и своих поклонников и наконец-таки села на диету. На данный момент Черно пока еще не посвящает читателей в план очередной попытки избавления от лишних килограмм, поэтому сейчас сложно сказать, будет ли Александра сидеть на какой-то авторской диете или же опять начнет принимать таблетки для похудения.

Стоит напомнить, что не так давно на ток-шоу «Бородина против Бузовой» принялись активно обсуждать не только лишний вес Черно, но и момент того, что из-за него девушка может родить нездорового ребенка. Однако тогда Саша и Иосиф категорически не согласились с мнением ведущих «Дома-2» и заявили, что их все устраивает.

Саша Черно снова села на диету

Впрочем, сейчас влюбленные изменили свое мнение. Оказывается, что Черно, став на весы, обнаружила отметку 140 килограмм, что ей очень не понравилось, и она поспешила дать обещание Оганесяну, что обязательно похудеет.

Как бы то ни было, но мало кто из телезрителей «Дома-2» верит, что Черно на самом деле сможет избавиться от лишнего веса, ведь она не единожды указывала на то, что ей комфортно быть «пышкой», а Оганесяну она нравится такой, какая она есть.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:38

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