Саша Черно снова села на диету





На днях в социальных сетях появилась информация о том, что одна из самых эпатажных героинь реалити-шоу «Дом-2» все-таки решила прислушаться к советам руководства проекта и своих поклонников и наконец-таки села на диету. На данный момент Черно пока еще не посвящает читателей в план очередной попытки избавления от лишних килограмм, поэтому сейчас сложно сказать, будет ли Александра сидеть на какой-то авторской диете или же опять начнет принимать таблетки для похудения.Стоит напомнить, что не так давно на ток-шоу «Бородина против Бузовой» принялись активно обсуждать не только лишний вес Черно, но и момент того, что из-за него девушка может родить нездорового ребенка. Однако тогда Саша и Иосиф категорически не согласились с мнением ведущих «Дома-2» и заявили, что их все устраивает.Впрочем, сейчас влюбленные изменили свое мнение. Оказывается, что Черно, став на весы, обнаружила отметку 140 килограмм, что ей очень не понравилось, и она поспешила дать обещание Оганесяну, что обязательно похудеет.Как бы то ни было, но мало кто из телезрителей «Дома-2» верит, что Черно на самом деле сможет избавиться от лишнего веса, ведь она не единожды указывала на то, что ей комфортно быть «пышкой», а Оганесяну она нравится такой, какая она есть.