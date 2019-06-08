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Ученые: Продолжительность жизни мужчины зависит от интеллекта его жены

Шведские ученые провели исследование и установили, что интеллект женщины положительно влияет на продолжительность жизни ее мужа. Женщина способна привить мужчине здоровый рацион питания, что добавит ему дополнительные годы жизни.
Ученые: Продолжительность жизни мужчины зависит от интеллекта его жены

Повышение интеллекта супруги приводит к росту продолжительности жизни ее мужа. Подобная зависимость, обнаруженная учеными, базируется на влиянии рациона людей на их здоровье и долголетие. Чаще всего за этот аспект быта отвечает именно супруга, поэтому чем более грамотно и правильно она составляет семейную диету – тем больше вероятность у ее мужа дожить до глубокой старости.

Влияние рациона на здоровье человека уже давно подробно изучено множеством ученых, поэтому данное открытие для специалистов из Швеции не стало большим сюрпризом. Именно поэтому во многом от того, как жена составляет рацион, зависит продолжительность жизни супруга. Таким образом женщина может подарить своему мужчине от 5 до 10 дополнительных лет жизни. Также это связано с тем, что представители сильного пола значительно меньше следят за полезностью своего рациона.

Примечательно, что влияние диеты мужчин на своих жен обычно имеет обратный эффект, негативный. Именно из-за пристрастий супругов женщины чаще всего начинают употреблять фастфуд, сладости и алкоголь. Ученые отметили, что здоровье мужа и жены зависит от их сплоченных усилий в этом направлении и желания слушать друг друга.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:24

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