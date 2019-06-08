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Сергей Безруков рассказал, как проводит досуг с семьей

Российский актер Сергей Безруков рассказал о своей семье в “Вечернем шоу с Аллой Довлатовой” на “Русском радио”. Артист сообщил широкой публике о взаимоотношениях с Анной Матисон и двух детях.
Сергей Безруков рассказал, как проводит досуг с семьей

Безруков и режиссер Анна Матисон поженились в 2016 году и уже имеют двоих детей - дочь Марию и сына Степана. Жена звезды основное внимание уделяет в настоящее время младшему сыну, которому всего полгода, но пара находит свободное время для того, чтобы провести время вместе. Безруков и Матисон предпочитают кататься на велосипедах по паркам Москвы, в частности, по лесам и долам. Безруков признался, что им помогают родители и иногда остаются с маленьким сыном, поскольку его супруге требуется отдых и возможность развеяться.

В последнее время вместе с собой на велосипедные прогулки они стали брать старшую дочь Марию, которая уже освоила этот вид транспорта. Дочь уже была несколько раз на спектаклях с Безруковым, после чего актер заметил, что его дочь очень усидчивая.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17

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