Сергей Безруков рассказал, как проводит досуг с семьей

Безруков и режиссер Анна Матисон поженились в 2016 году и уже имеют двоих детей - дочь Марию и сына Степана. Жена звезды основное внимание уделяет в настоящее время младшему сыну, которому всего полгода, но пара находит свободное время для того, чтобы провести время вместе. Безруков и Матисон предпочитают кататься на велосипедах по паркам Москвы, в частности, по лесам и долам. Безруков признался, что им помогают родители и иногда остаются с маленьким сыном, поскольку его супруге требуется отдых и возможность развеяться.В последнее время вместе с собой на велосипедные прогулки они стали брать старшую дочь Марию, которая уже освоила этот вид транспорта. Дочь уже была несколько раз на спектаклях с Безруковым, после чего актер заметил, что его дочь очень усидчивая.