Ученые объяснили, чем фастфуд опасен для здоровья детей





Несмотря на развитие науки, у ученых до сих пор нет четкого ответа, почему некоторые виды болезней преобладают в развитых странах и фактически отсутствуют в слаборазвитых. Одна из главных проблем здоровья современного западного человека – это пищевая аллергия, она может начинаться с самых ранних лет жизни.Исследование показало, что ответ может крыться в диете, включающей в себя фастфуд. Причина – продукты гликирования. Это вещества, образующиеся в подобной пище в процессе ее термической обработки в том случае, если она содержит в себе много сахара. Такие белковые и жировые молекулы покрываются углеводами и очень долго выводятся из организма.Ученые провели исследования, для чего взяли 3 группы детей дошкольного и ранее школьного возраста. Испытуемых разделили на основании их обычной диеты. Оказалось, что те из них, кто не употреблял фастфуд, или его доля была незначительна – не страдали пищевой аллергией, чего не скажешь о тех, кто регулярно ел подобную пищу.Специалисты отмечают: пристрастие к фастфуду и другой подобной пище также приводит к развитию диабета и даже болезни Альцгеймера. Людям советуют исключать из рациона их детей жирную и сладкую еду.