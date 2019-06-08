Звезда «Дома-2» Елена Хромина раскритиковала книгу Алены Водонаевой «Голая»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина в пух и прах разнесла творчество своей коллеги по съемочной площадке Алены Водонаевой. По словам блондинки, она до последнего надеялась на то, что у людей, которые в свое время «строили» любовь в Периметре, на самом деле может проснуться талант, однако ошиблась.
Ни для кого не является секретом, что несколько месяцев назад Водонаева представила миру свою первую книгу под названием «Голая», в которой она рассказывает о том, что может научить всех женщин и девушек быть всегда желанными, правильно подбирать себе одежду, а также выходить замуж за того мужчину, который приглянулся.
Оказывается, что не так давно Хромина решила оценить «творческий порыв» своей экс-коллеги и приобрела за 600 рублей книгу Водонаевой. По всей видимости, Елена настолько сильно разочаровалась, что даже поспешила посвятить произведению Алены целый пост у себя на страничке в Instagram.
На днях Хромина заявила в личном микроблоге, что всегда предпочитает читать только те книги, которые действительно могут принести пользу. В пример Елена привела несколько рукописей, в числе которых оказалось произведение Водонаевой.
Вот только Хромина не хвалила книгу Водонаевой, а критиковала.
Ни для кого не является секретом, что несколько месяцев назад Водонаева представила миру свою первую книгу под названием «Голая», в которой она рассказывает о том, что может научить всех женщин и девушек быть всегда желанными, правильно подбирать себе одежду, а также выходить замуж за того мужчину, который приглянулся.
Оказывается, что не так давно Хромина решила оценить «творческий порыв» своей экс-коллеги и приобрела за 600 рублей книгу Водонаевой. По всей видимости, Елена настолько сильно разочаровалась, что даже поспешила посвятить произведению Алены целый пост у себя на страничке в Instagram.
На днях Хромина заявила в личном микроблоге, что всегда предпочитает читать только те книги, которые действительно могут принести пользу. В пример Елена привела несколько рукописей, в числе которых оказалось произведение Водонаевой.
Вот только Хромина не хвалила книгу Водонаевой, а критиковала.
« “Голая”... Думала, что просыпаются таланты у людей, которые были когда-то на реалити, но промахнулась. Купила, чтобы посмотреть, как пишут те, кто никогда не писал. И это самая бесполезная покупка в моей жизни», - заявила экс-участница «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:59