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“Секретное фото”: Анна Седокова снялась голой в фотосессии

Певица Анна Седокова показала на своей странице в сети Instagram провокационный кадр. Артистка позировала голой во время очередной фотосессии, прикрываясь гитарой.
“Секретное фото”: Анна Седокова снялась голой в фотосессии

Анна Седокова опубликовала “секретное фото”, которое берегла для особого случая. Для снимка артистка позирует голой, прикрываясь белой гитарой. В подписи к снимку звезда поделилась, что ожидала начала премии “Муз-ТВ”, где она номинирована за лучшее женское видео с клипом на песню “Шантарам”. Артистка давно мечтает выиграть эту премию, поскольку еще 15 лет назад она тоже попала в номинацию, но не имела возможности ее получать. Седокова пожелала своим поклонникам никогда не сдаваться в достижении цели.

В представленной номинации соревновались Ирина Дубцова, Ольга Бузова и Анна Семенович, но победу получила Полина Гагарина с клипом “Выше головы”. В новом публикации Анна Седокова показала видео объятий с Ольгой Бузовой и сообщила подписчикам, что у ее ребенка температура, поэтому сразу после премии она спешит к семье.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:45

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