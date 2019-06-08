“Секретное фото”: Анна Седокова снялась голой в фотосессии
Певица Анна Седокова показала на своей странице в сети Instagram провокационный кадр. Артистка позировала голой во время очередной фотосессии, прикрываясь гитарой.
Анна Седокова опубликовала “секретное фото”, которое берегла для особого случая. Для снимка артистка позирует голой, прикрываясь белой гитарой. В подписи к снимку звезда поделилась, что ожидала начала премии “Муз-ТВ”, где она номинирована за лучшее женское видео с клипом на песню “Шантарам”. Артистка давно мечтает выиграть эту премию, поскольку еще 15 лет назад она тоже попала в номинацию, но не имела возможности ее получать. Седокова пожелала своим поклонникам никогда не сдаваться в достижении цели.
В представленной номинации соревновались Ирина Дубцова, Ольга Бузова и Анна Семенович, но победу получила Полина Гагарина с клипом “Выше головы”. В новом публикации Анна Седокова показала видео объятий с Ольгой Бузовой и сообщила подписчикам, что у ее ребенка температура, поэтому сразу после премии она спешит к семье.
Анна Седокова опубликовала “секретное фото”, которое берегла для особого случая. Для снимка артистка позирует голой, прикрываясь белой гитарой. В подписи к снимку звезда поделилась, что ожидала начала премии “Муз-ТВ”, где она номинирована за лучшее женское видео с клипом на песню “Шантарам”. Артистка давно мечтает выиграть эту премию, поскольку еще 15 лет назад она тоже попала в номинацию, но не имела возможности ее получать. Седокова пожелала своим поклонникам никогда не сдаваться в достижении цели.
В представленной номинации соревновались Ирина Дубцова, Ольга Бузова и Анна Семенович, но победу получила Полина Гагарина с клипом “Выше головы”. В новом публикации Анна Седокова показала видео объятий с Ольгой Бузовой и сообщила подписчикам, что у ее ребенка температура, поэтому сразу после премии она спешит к семье.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:45