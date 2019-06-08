В Петербурге запертый в квартире 5-летний ребенок бросал вещи для привлечения внимания
В Санкт-Петербурге случилось необычное происшествие. Запертый в квартире 5-летний ребенок бросал вещи для привлечения внимания, прибывшие на место спасатели освободили мальчика, также в помещении нашли труп его 42-летнего отца.
Данная необычная история случилась на Ленинской улице Санкт-Петербурга. Обычные прохожие начали замечать странную ситуацию – разбросанные прямо по улице вещи. Чуть позже стало понятно, что из своего окна их бросает 5-летний ребенок, пытающийся таким образом привлечь к себе внимание взрослых. Маленький мальчик попросил помощи у прохожих, и те вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили запертого 5-летнего ребенка из его квартиры. Оказалось, что мальчик сам пытался выбраться из нее, но не мог самостоятельно открыть дверь. В квартире спасателей ждала еще более страшная находка – труп 42-летнего мужчины. После установления его личности стало понятно, что скончавшийся житель Санкт-Петербурга приходится растерянному ребенку отцом.
На месте происшествия работают правоохранители города. Они устанавливают все аспекты данной ситуации. Тело погибшего мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, она призвана установить все обстоятельства его смерти. Подробности состояния ребенка, потерявшего отца, не сообщаются.
Данная необычная история случилась на Ленинской улице Санкт-Петербурга. Обычные прохожие начали замечать странную ситуацию – разбросанные прямо по улице вещи. Чуть позже стало понятно, что из своего окна их бросает 5-летний ребенок, пытающийся таким образом привлечь к себе внимание взрослых. Маленький мальчик попросил помощи у прохожих, и те вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили запертого 5-летнего ребенка из его квартиры. Оказалось, что мальчик сам пытался выбраться из нее, но не мог самостоятельно открыть дверь. В квартире спасателей ждала еще более страшная находка – труп 42-летнего мужчины. После установления его личности стало понятно, что скончавшийся житель Санкт-Петербурга приходится растерянному ребенку отцом.
На месте происшествия работают правоохранители города. Они устанавливают все аспекты данной ситуации. Тело погибшего мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, она призвана установить все обстоятельства его смерти. Подробности состояния ребенка, потерявшего отца, не сообщаются.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:28