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В Петербурге запертый в квартире 5-летний ребенок бросал вещи для привлечения внимания

В Санкт-Петербурге случилось необычное происшествие. Запертый в квартире 5-летний ребенок бросал вещи для привлечения внимания, прибывшие на место спасатели освободили мальчика, также в помещении нашли труп его 42-летнего отца.
В Петербурге запертый в квартире 5-летний ребенок бросал вещи для привлечения внимания

Данная необычная история случилась на Ленинской улице Санкт-Петербурга. Обычные прохожие начали замечать странную ситуацию – разбросанные прямо по улице вещи. Чуть позже стало понятно, что из своего окна их бросает 5-летний ребенок, пытающийся таким образом привлечь к себе внимание взрослых. Маленький мальчик попросил помощи у прохожих, и те вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили запертого 5-летнего ребенка из его квартиры. Оказалось, что мальчик сам пытался выбраться из нее, но не мог самостоятельно открыть дверь. В квартире спасателей ждала еще более страшная находка – труп 42-летнего мужчины. После установления его личности стало понятно, что скончавшийся житель Санкт-Петербурга приходится растерянному ребенку отцом.

На месте происшествия работают правоохранители города. Они устанавливают все аспекты данной ситуации. Тело погибшего мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, она призвана установить все обстоятельства его смерти. Подробности состояния ребенка, потерявшего отца, не сообщаются.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:28

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