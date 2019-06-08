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Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами

Смартфоны производителей Apple и Huawei признали самыми надежными на планете. Исследование на эту тему провела Harris Interactive.
Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами

В процессе изучения гаджетов специалисты организации проанализировали 130 000 обращений пользователей в сервисные центры сети магазинов Darty. Далее они отсортировали бренды и выяснилось, что менее всего проблем при применении испытывают владельцы смартфонов Huawei и Apple.

«Яблочная» компания в такой рейтинг попадала уже и ранее, а ее китайский партнер пока только впервые. Также стало известно, что в среднем сегодня люди пользуются мобильными устройствами три года, что больше показателей прежних лет, хотя ныне юзеры более активно применяют смартфоны для самых разных целей, включая покупку билетов, товаров в онлайн-магазинах, заказ еды и прочее, но служат устройства дольше.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:41

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