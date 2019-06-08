Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами





В процессе изучения гаджетов специалисты организации проанализировали 130 000 обращений пользователей в сервисные центры сети магазинов Darty. Далее они отсортировали бренды и выяснилось, что менее всего проблем при применении испытывают владельцы смартфонов Huawei и Apple.«Яблочная» компания в такой рейтинг попадала уже и ранее, а ее китайский партнер пока только впервые. Также стало известно, что в среднем сегодня люди пользуются мобильными устройствами три года, что больше показателей прежних лет, хотя ныне юзеры более активно применяют смартфоны для самых разных целей, включая покупку билетов, товаров в онлайн-магазинах, заказ еды и прочее, но служат устройства дольше.