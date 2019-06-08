«Дом-2»: Настя Балинская покинула проект





Балинская является весьма активным пользователем социальной сети. Ранее Настя ежедневно делилась с фанатами новыми фотографиями, под которыми писала длинные посты, однако после 29 мая на страничке блондинки в Instagram перестали появляться свежие публикации.Сейчас Балинская радует подписчиков лишь несколькими Stories, в которых она отвечает на их различные вопросы. К примеру, на днях у Анастасии поинтересовались, будет ли она покидать «Дом-2» после того, как рассталась с Алексеем Кудряшовым. Нужно сказать, что ответ звезды «Дома-2» стал неожиданностью для большинства фолловеров.А все потому, что телезрители «Дома-2» были просто таки уверены в том, что Балинская и Кудряшов еще сойдутся, или Анастасия и вовсе решит построить в Периметре новые отношения. Но девушка решила покинуть телестройку.На данный момент пока сложно сказать, с чем связан уход Балинской за ворота, ведь она не так давно говорила о том, что из-за Кудряшова на ней «висит» несколько кредитов, и именно поэтому она пришла на реалити-шоу «Дом-2», чтобы немного подзаработать и рассчитаться с долгами.К слову, также сейчас неизвестно, ушла ли Балинская с проекта в гордом одиночестве или под руку с Кудряшовым.