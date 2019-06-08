«Дом-2»: Пока Либерж Кпадону от одиночества решила подобрать с улицы собаку, ее бывший муж с новой семьей отправился в отпуск
Не только «брендовое» семейство реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко отправились в отпуск в Турцию, там же на данный момент отдыхает и бывший супруг Либерж Кпадону Евгений Руднев в компании новой семьи. Сейчас экс-участник вовсю делится в личном микроблоге свежими фото и видео, на которых он демонстрирует радость от общения с ребенком.
Ни для кого не является секретом, что после того, как Кпадону и Руднев развелись, Евгений не стал долго горевать и довольно быстро обзавелся новыми отношениями, а чуть позже даже детьми. В свою очередь Либерж до сих пор так и не посчастливилось встретить того «единственного», а недавно, судя по всему, от одиночества, звезда «Дома-2» даже решила подобрать с улицы собаку.
Стоит напомнить, что на майские праздники на Кпадону было совершенно покушение, о чем она сама сообщила поклонникам у себя на страничке в Instagram. Тогда Либерж рассказала, что ей спасла жизнь бездомная собака, которую она время от времени, выходя из супермаркета, подкармливала.
Выяснилось, что именно эту собаку Кпадону забрала с улицы к себе домой, и теперь «моська» не дает экс-участнице «Дома-2» набрать лишних килограмм, то и дело съедая всю еду хозяйки. Сейчас Либерж подумывает о процедуре ЭКО, так как давно мечтает стать мамой.
А вот у бывшего мужа Кпадону дела обстоят совершено по-другому. Оказывается, что после развода с Либерж, Руднев нашел хорошо оплачиваемую работу, снова женился и уже даже стал счастливым родителем. Сейчас Женя отдыхает вместе с семьей в Турции.
Ни для кого не является секретом, что после того, как Кпадону и Руднев развелись, Евгений не стал долго горевать и довольно быстро обзавелся новыми отношениями, а чуть позже даже детьми. В свою очередь Либерж до сих пор так и не посчастливилось встретить того «единственного», а недавно, судя по всему, от одиночества, звезда «Дома-2» даже решила подобрать с улицы собаку.
Стоит напомнить, что на майские праздники на Кпадону было совершенно покушение, о чем она сама сообщила поклонникам у себя на страничке в Instagram. Тогда Либерж рассказала, что ей спасла жизнь бездомная собака, которую она время от времени, выходя из супермаркета, подкармливала.
Выяснилось, что именно эту собаку Кпадону забрала с улицы к себе домой, и теперь «моська» не дает экс-участнице «Дома-2» набрать лишних килограмм, то и дело съедая всю еду хозяйки. Сейчас Либерж подумывает о процедуре ЭКО, так как давно мечтает стать мамой.
А вот у бывшего мужа Кпадону дела обстоят совершено по-другому. Оказывается, что после развода с Либерж, Руднев нашел хорошо оплачиваемую работу, снова женился и уже даже стал счастливым родителем. Сейчас Женя отдыхает вместе с семьей в Турции.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:22