Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

«Собаки лают, а караван идет!» - заявляет телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

Бузова опять смогла удивить не только преданных фанатов, но и многочисленных недоброжелателей весьма экзотическим образом для красной ковровой дорожки церемонии «МУЗ-ТВ». Ольга прибыла на мероприятие на особенном престоле в окружении мужчин и верблюдов.Нужно сказать, что очередное появление Бузовой на премию буквально «взорвало» Интернет, ведь мало кто был готов к тому, что в 2019 году Ольга устроит на красной дорожке нереальное представление. Для мероприятия поющая телеведущая выбрала блестящий топ и модные на сегодняшний день удлиненные велосипедки.Стоит отметить, что в образе восточной королевы Бузова поразила всех присутствующих на церемонии МУЗ-ТВ 2019. В свою очередь сама Ольга поспешила разъяснить всем смысл своего эффектного появления. По словам певицы, ее выход на красную дорожку является ответом всем злопыхателям.Чуть позже Бузова в компании своих фанатов поспешила исполнить свою новую песню «Водица», а когда Ольга увидела, как ее поддерживают поклонники, то и вовсе встала перед ними на колени и в очередной раз призналась, что только их любовь и вера в нее вдохновляют ее покорять новые вершины и продолжать настойчиво идти к своей мечте.