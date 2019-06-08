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Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова явилась на ежегодную церемонию «МУЗ-ТВ» на троне в сопровождении нескольких мужчин и четырех верблюдов. В этот раз для такого важного торжества певица выбрала костюм в восточном стиле.

Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

Бузова опять смогла удивить не только преданных фанатов, но и многочисленных недоброжелателей весьма экзотическим образом для красной ковровой дорожки церемонии «МУЗ-ТВ». Ольга прибыла на мероприятие на особенном престоле в окружении мужчин и верблюдов.

Нужно сказать, что очередное появление Бузовой на премию буквально «взорвало» Интернет, ведь мало кто был готов к тому, что в 2019 году Ольга устроит на красной дорожке нереальное представление. Для мероприятия поющая телеведущая выбрала блестящий топ и модные на сегодняшний день удлиненные велосипедки.

Стоит отметить, что в образе восточной королевы Бузова поразила всех присутствующих на церемонии МУЗ-ТВ 2019. В свою очередь сама Ольга поспешила разъяснить всем смысл своего эффектного появления. По словам певицы, ее выход на красную дорожку является ответом всем злопыхателям.

Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

«Собаки лают, а караван идет!» - заявляет телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

Чуть позже Бузова в компании своих фанатов поспешила исполнить свою новую песню «Водица», а когда Ольга увидела, как ее поддерживают поклонники, то и вовсе встала перед ними на колени и в очередной раз призналась, что только их любовь и вера в нее вдохновляют ее покорять новые вершины и продолжать настойчиво идти к своей мечте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:09

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