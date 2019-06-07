Артур Мазаев: что нужно знать о правильном проведении прививок
Расскажу о прививках, опираясь на 25 лет опыта работы в педиатрии. В вопросе вакцинации органы здравоохранения во всех странах исходят из целесообразности обеспечить здоровье всей популяции и ради этой большой идеи готовы согласиться на некоторые «издержки» в виде осложнений у отдельных детей. Эти осложнения обычно не комментируют или ссылаются на некоторые причины в организме ребенка. Это не означает, что нужно отказаться от прививок.
Прививки в состоянии как защитить вашего ребенка, так и при плохом сценарии вызвать хронические опасные заболевания. На самом деле, в вечном споре «прививочников» и тех, кто против, советую занять позицию посередине. «Est in media verum» (лат.) – «Истина находится посередине».
Почему вакцинация необходима?
Столбняк и менингококковый менингит имеют ЛЕТАЛЬНОСТЬ 40-80%! Могут отнять жизнь у ребенка за несколько часов. Полиомиелит почти всегда заканчивается параличом и инвалидизацией для ребенка. Дифтерийный миокардит не дает шансов на выздоровление. Каждый год по данным ВОЗ десятки тысяч людей погибают от гепатита В. Коклюш у младенцев нередко вызывает внутрижелудочковые кровоизлияния от кашля. Я знаю несколько мужчин, которые стали бесплодными после «свинки». Понятно всем, что вакцинация нужна!
С другой стороны, сама вакцинация детей иногда оборачивается драматическими последствиями. Это аутоиммунные заболевания от живых вакцин с избытком иммунного материала. Это также СДВГ, аутистические нарушения, задержка когнитивно-речевого развития, судорожный синдром, энцефалопатия, бронхиальная астма, острая тромбоцитопеническая пурпура и другие. Все эти состояния у детей, в том числе аутизм после прививки MMR, я лично встречал на практике. Эти состояния прямо или косвенно связаны по мнению разных авторов с введением в организм особо опасных компонентов в составе вакцин (ртуть или алюминий), или используется живой и очень иммуногенный материал. На самом деле ртуть или алюминий в вакцинах содержатся в небольшом количестве, но введение их ПРЯМО В КРОВЬ в любом количестве (!) и далее попадание в мозг обуславливает их нейротоксические эффекты.
Я сторонник индивидуального подхода с учетом статуса здоровья пациента, подтвержденного анализами и обследованиями, изучением семейных особенностей, страны будущего пребывания и образа жизни. Делая прививки, не допускайте овервакцинации. Не поддавайтесь эмоциям и давлению извне. Если у вас младенец, то советую придерживаться безопасного плана вакцинации. Детям старше 5 лет, чтобы минимизировать количество вводимых вакцин, советую сделать в лаборатории антитела к основным инфекциям, что позволит избежать шаблонной вакцинации.
Нужно делать прививки всегда, когда польза от них превышает риски («benefits outweigh the risks»). Следует помнить, что аутизм после прививок – редкое явление, намного больше шансов погибнуть от летального инфекционного заболевания, против которого прививка не сделана.
Делать прививки нужно только здоровым. Если врач перед вакцинацией детально не осматривает пациента, не измеряет температуру и не просит делать анализы (так сейчас поступает 90% врачей из как бы «доказательной медицины»), то не ходите к такому врачу. За 25 лет я видел много осложнений у детей и взрослых после прививок в результате неосторожности врачей. Установки некоторых «доказателей» делать прививки при остром насморке, анемии, нейтропении уже привели к многочисленным осложнениям у детей.
Идеи американского педиатра Paul Thomas M.D. легли в основу разработанного мною безопасного плана вакцинации («The Vaccine Friendly Plan»), в котором нет места ртутным вакцинам, живым вакцинам с избытком иммунного материала, переосмыслены сроки вакцинации и введения бустеров. Этот план позволяет не только безопасно и с нулевым риском по аутизму вакцинировать детей, но и что более важно – вернуть родителей-«антипрививочников» к разумной вакцинации, тем самым увеличив охват прививками детей младшего возраста. Необходимо вернуть доверие родителей. Если вы следуете этому плану, то ко времени, когда ваш ребенок пойдет в школу, он будет защищен от основных инфекций.
Безопасный план вакцинации (Dr.Mazaev, Paul Thomas M.D)
“The Vaccine Friendly Plan”
7 день жизни – вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М).
3 месяца – первая вакцинация против гепатита B, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции, столбняка («инфанрикс гекса»).
5 месяцев – вторая вакцинация против гепатита B, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции, столбняка («инфанрикс гекса»).
7 месяцев – третья вакцинация против гепатита B, коклюша, дифтерии, полиомиелита и гемофильной инфекции, столбняка («пентаксим»).
9 месяцев – вакцинация от менингокковой инфекции («менактра»).
10 месяцев – третья вакцинация от гепатита В («комбиотех» без ртути).
12 месяцев – р. Манту и далее ежегодно (или t-spot).
19 месяцев – первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции («пентаксим»).
21 месяц – вторая ревакцинация против полиомиелита («полимилекс»).
2 года – вакцинация против пневмококковой инфекции («пневмовакс»).
3 года – вакцинация против кори, краснухи, паротита («MMR»).
4 года – вакцинация от гепатита А («аваксим»).
7 лет – вторая ревакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка («адасель»).
11 лет – вакцинация против ветряной оспы («варилрикс»).
14 лет – третья ревакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка («адасель»).
Мазаев Артур, врач-педиатр, врач интегративной медицины
Прививки в состоянии как защитить вашего ребенка, так и при плохом сценарии вызвать хронические опасные заболевания. На самом деле, в вечном споре «прививочников» и тех, кто против, советую занять позицию посередине. «Est in media verum» (лат.) – «Истина находится посередине».
Почему вакцинация необходима?
Столбняк и менингококковый менингит имеют ЛЕТАЛЬНОСТЬ 40-80%! Могут отнять жизнь у ребенка за несколько часов. Полиомиелит почти всегда заканчивается параличом и инвалидизацией для ребенка. Дифтерийный миокардит не дает шансов на выздоровление. Каждый год по данным ВОЗ десятки тысяч людей погибают от гепатита В. Коклюш у младенцев нередко вызывает внутрижелудочковые кровоизлияния от кашля. Я знаю несколько мужчин, которые стали бесплодными после «свинки». Понятно всем, что вакцинация нужна!
С другой стороны, сама вакцинация детей иногда оборачивается драматическими последствиями. Это аутоиммунные заболевания от живых вакцин с избытком иммунного материала. Это также СДВГ, аутистические нарушения, задержка когнитивно-речевого развития, судорожный синдром, энцефалопатия, бронхиальная астма, острая тромбоцитопеническая пурпура и другие. Все эти состояния у детей, в том числе аутизм после прививки MMR, я лично встречал на практике. Эти состояния прямо или косвенно связаны по мнению разных авторов с введением в организм особо опасных компонентов в составе вакцин (ртуть или алюминий), или используется живой и очень иммуногенный материал. На самом деле ртуть или алюминий в вакцинах содержатся в небольшом количестве, но введение их ПРЯМО В КРОВЬ в любом количестве (!) и далее попадание в мозг обуславливает их нейротоксические эффекты.
Я сторонник индивидуального подхода с учетом статуса здоровья пациента, подтвержденного анализами и обследованиями, изучением семейных особенностей, страны будущего пребывания и образа жизни. Делая прививки, не допускайте овервакцинации. Не поддавайтесь эмоциям и давлению извне. Если у вас младенец, то советую придерживаться безопасного плана вакцинации. Детям старше 5 лет, чтобы минимизировать количество вводимых вакцин, советую сделать в лаборатории антитела к основным инфекциям, что позволит избежать шаблонной вакцинации.
Нужно делать прививки всегда, когда польза от них превышает риски («benefits outweigh the risks»). Следует помнить, что аутизм после прививок – редкое явление, намного больше шансов погибнуть от летального инфекционного заболевания, против которого прививка не сделана.
Делать прививки нужно только здоровым. Если врач перед вакцинацией детально не осматривает пациента, не измеряет температуру и не просит делать анализы (так сейчас поступает 90% врачей из как бы «доказательной медицины»), то не ходите к такому врачу. За 25 лет я видел много осложнений у детей и взрослых после прививок в результате неосторожности врачей. Установки некоторых «доказателей» делать прививки при остром насморке, анемии, нейтропении уже привели к многочисленным осложнениям у детей.
Идеи американского педиатра Paul Thomas M.D. легли в основу разработанного мною безопасного плана вакцинации («The Vaccine Friendly Plan»), в котором нет места ртутным вакцинам, живым вакцинам с избытком иммунного материала, переосмыслены сроки вакцинации и введения бустеров. Этот план позволяет не только безопасно и с нулевым риском по аутизму вакцинировать детей, но и что более важно – вернуть родителей-«антипрививочников» к разумной вакцинации, тем самым увеличив охват прививками детей младшего возраста. Необходимо вернуть доверие родителей. Если вы следуете этому плану, то ко времени, когда ваш ребенок пойдет в школу, он будет защищен от основных инфекций.
Безопасный план вакцинации (Dr.Mazaev, Paul Thomas M.D)
“The Vaccine Friendly Plan”
7 день жизни – вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М).
3 месяца – первая вакцинация против гепатита B, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции, столбняка («инфанрикс гекса»).
5 месяцев – вторая вакцинация против гепатита B, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции, столбняка («инфанрикс гекса»).
7 месяцев – третья вакцинация против гепатита B, коклюша, дифтерии, полиомиелита и гемофильной инфекции, столбняка («пентаксим»).
9 месяцев – вакцинация от менингокковой инфекции («менактра»).
10 месяцев – третья вакцинация от гепатита В («комбиотех» без ртути).
12 месяцев – р. Манту и далее ежегодно (или t-spot).
19 месяцев – первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции («пентаксим»).
21 месяц – вторая ревакцинация против полиомиелита («полимилекс»).
2 года – вакцинация против пневмококковой инфекции («пневмовакс»).
3 года – вакцинация против кори, краснухи, паротита («MMR»).
4 года – вакцинация от гепатита А («аваксим»).
7 лет – вторая ревакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка («адасель»).
11 лет – вакцинация против ветряной оспы («варилрикс»).
14 лет – третья ревакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка («адасель»).
Мазаев Артур, врач-педиатр, врач интегративной медицины