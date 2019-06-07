Анна Костенко выиграла конкурс «Miss Eurasia 2019»





В этот раз конкурс состоялся в Sueno Deluxe Hotel, в нем участвовали представительницы 25 стран, включая Китай, Киргизстан, Турцию, Намибию и другие. Но самое большое впечатление на жюри произвела Анна Костенко, которая изначально рассматривалась многими, как одна из главных фавориток турнира. Это и неудивительно, учитывая ее предыдущие заслуги. Она представляла Украину на всеукраинских конкурсах красоты, была финалисткой конкурсов NSR «Model Look World Final 2017» в Китае, «Miss Tourism World», «Miss Fashion TV». Стоит отметить, что помимо незаурядной внешности, Анна обладает и другими талантами. У нее два высших образования: инженер пожарной безопасности и реабилитолог, а работу моделью украинка успешно сочетает с ведением бизнеса – в Киеве у нее свой собственный салон красоты.По мнению многих экспертов, принять участие в таком престижном конкурсе как «Miss Eurasia» – почетно уже само по себе, что уж говорить о победе. Участники начинают готовиться за несколько месяцев до соревнования. Помимо того, что девушка должна хорошо выглядеть, немаловажную роль играет и психологическая подготовка: как девушка ведет себя на сцене, как говорит, насколько уверенно держится.«Я много работала в тренажерном зале, ходила на специальные косметические процедуры; работала с уверенностью, с походкой, взглядом, - говорит Анна Костенко. – Самым интересным было то, что когда я приехала на конкурс, многие девушки говорили мне, что я очень отличаюсь от других, и по мне видно, что я претендую на первое место. Поэтому смело могу сказать: очень важна энергия, которая идет изнутри. Когда эту энергию видят окружающие люди, члены жюри – это уже половина победы».