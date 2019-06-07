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Эксперты озвучили главные привычки успешных людей

Эксперты назвали главные привычки успешных людей, которые помогают достигать высот. В список был включен обязательный обед, который сделает работу более эффективной.
Эксперты озвучили главные привычки успешных людей

Глава компании FreeAgent Эд Молине отметил важность перерыва на обед во время рабочего дня. По словам эксперта, отдых предоставляет возможность расслабиться и повысить производительность. Советник Силиконовой долины, владеющий Eddington Advisory Services, Том Эддингтон уверен, что путь к успеху скрывается в способности анализировать прожитый день. При этом человеку стоит научиться честности перед собой. Способом Эдварда Вудфорда определять ключевые задачи дня является использование приложений. Таким образом предприниматель повышает эффективность труда. Специалист по разработке данных в компании Jellyvision Марина Малагути отметила, что следует отключить уведомления на личном телефоне,чтобы полностью сосредоточиться на рабочем процессе.

Эффективными правилами в работе также отмечаются минутные перезагрузки во время работы, распределение приоритетов в задачах, а также креативное мышление. При этом семья позволяет понять, для чего требуется усердие в работе.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:16

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