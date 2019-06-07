Эксперты рассказали об опасностях космической погоды для современных технологий
Эксперты рассказали об опасностях космической погоды для жителей Земли. Специалисты отмечают: для современных технологий подобное воздействие крайне нежелательно, так как оно вызывает сбои в их работе, и эта ситуация только продолжит ухудшаться.
Физики из Мичиганского технологического университета обратили внимание на тот факт, что опасность космической погоды для жителей Земли увеличивается по мере их прогресса техники. Чем более совершенна и глобальна технология – тем сильнее она реагирует на подобное влияние. Воздействие космических лучей, волн и выбросов воздействует на атмосферу планеты, что сказывается и на современных коммуникационных сетях – GPS, мобильной связи и интернете.
Эксперты отмечают, что парадокс этой ситуации в том, что чем более развитая и глобальная технология – тем сильнее она страдает от космической погоды. Поэтому в ближайшем будущем неожиданная вспышка на Солнце может привести к серьезным сбоям в работе, например, сетей 5G. Не стоит думать, что воздействию подвержены только технологии связи. В зоне риска находятся энергетические объекты и электростанции, в определенный момент они могут выйти из строя.
Многие страны мира понимают подобную опасность и уже начали готовиться к противодействию ей. США и Великобритания разрабатывают собственные проекты, которые позволят им заблаговременно узнавать о сильных изменениях в космической погоде, что позволит заранее готовиться к ним.
Физики из Мичиганского технологического университета обратили внимание на тот факт, что опасность космической погоды для жителей Земли увеличивается по мере их прогресса техники. Чем более совершенна и глобальна технология – тем сильнее она реагирует на подобное влияние. Воздействие космических лучей, волн и выбросов воздействует на атмосферу планеты, что сказывается и на современных коммуникационных сетях – GPS, мобильной связи и интернете.
Эксперты отмечают, что парадокс этой ситуации в том, что чем более развитая и глобальная технология – тем сильнее она страдает от космической погоды. Поэтому в ближайшем будущем неожиданная вспышка на Солнце может привести к серьезным сбоям в работе, например, сетей 5G. Не стоит думать, что воздействию подвержены только технологии связи. В зоне риска находятся энергетические объекты и электростанции, в определенный момент они могут выйти из строя.
Многие страны мира понимают подобную опасность и уже начали готовиться к противодействию ей. США и Великобритания разрабатывают собственные проекты, которые позволят им заблаговременно узнавать о сильных изменениях в космической погоде, что позволит заранее готовиться к ним.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:44