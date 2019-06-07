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Названы наиболее опасные астероиды для жизни Земли

В Сети появился перечень наиболее опасных астероидов, которые могут врезаться в Землю. Об опасных космических камнях-гигантах рассказали в Европейском космическом агентстве.
Названы наиболее опасные астероиды для жизни Земли

Вероятность попадания на Землю астероидов незначительная, но допустить такое развитие событий крайне нежелательно. В списке ученых можно встретить Бенну, своими габаритами больше 103-этажного небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, который расположен в Нью-Йорке. По подсчетам, его столкновение с Землей может произойти не ранее 2196 года. Другой космический «монстр» 195ODA, диаметр которого составляет два километра, способен врезаться в обитель человечества в марте 2880 года.

К Земле и ранее приближались астероиды. В NASA рассказали, что объекты, размеры которых сравнимы с автомобилем, показываются рядом с планетой раз в год, но сгорают по маршруту полета.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:09

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