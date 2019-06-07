Названы наиболее опасные астероиды для жизни Земли





Вероятность попадания на Землю астероидов незначительная, но допустить такое развитие событий крайне нежелательно. В списке ученых можно встретить Бенну, своими габаритами больше 103-этажного небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, который расположен в Нью-Йорке. По подсчетам, его столкновение с Землей может произойти не ранее 2196 года. Другой космический «монстр» 195ODA, диаметр которого составляет два километра, способен врезаться в обитель человечества в марте 2880 года.К Земле и ранее приближались астероиды. В NASA рассказали, что объекты, размеры которых сравнимы с автомобилем, показываются рядом с планетой раз в год, но сгорают по маршруту полета.